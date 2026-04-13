Magyar Péter kijelentette, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnökét, az exfideszes Varga Mihályt egyelőre nem mozdítanák el

Varga Mihály;Magyar Nemzeti Bank;Magyar Péter;

2026-04-13 15:02:00 CEST

Magyar Péter a Telexnek a Magyar Nemzeti Bank elnökét firtató kérdésére azt mondta: nem véletlenül maradt ki a korábbi felsorolásból.

Emlékeztetett arra, hogy Magyarország nagyon nehéz pénzügyi és gazdasági helyzetben van, és hangsúlyozta, hogy a Magyar Nemzeti Bank elsődleges feladata az árfolyamstabilitás biztosítása, ami szerinte az utóbbi időszakban nem valósult meg megfelelően. Hozzátette: e téren komoly problémák voltak, ahogyan az infláció kezelésében is.

Úgy vélte, függetlenül attól, hogy Varga Mihályt ki nevezte ki, a jegybankelnök másfajta munkát képzel el, olyat, amely valóban megfelel a jegybanki törvényben számára kijelölt feladatnak. Szerinte egy nehéz gazdasági helyzetben lévő országban különösen fontos az együttműködés a Nemzeti Bank, a pénzügy, a monetáris és fiskális politika, valamint a kormányzati költségvetési és gazdaságpolitika között, természetesen a Magyar Nemzeti Bank függetlenségének tiszteletben tartásával.

Magyar Péter jelezte: ezért úgy döntöttek, megpróbálnak így együtt dolgozni, és amennyiben azt látják, hogy a jegybank elnöke és maga a jegybank valóban a törvényes feladatát végzi, nem pedig az új kormány pénzügypolitikáját, költségvetési politikáját vagy gazdaságfejlesztési politikáját akadályozza, akkor lehetséges lesz az együttműködés. Hangsúlyozta, hogy most nem lenne szükség még nagyobb káoszra, újabb eljárásokra, vagy arra, hogy a nemzetközi pénzpiacok bizalma tovább gyengüljön Magyarországgal szemben amiatt, hogy konfliktus robban ki az új kormány és a Magyar Nemzeti Bank között.