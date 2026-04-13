Magyar Péter;

2026-04-13 14:59:00 CEST

A 24 következett, amely a felelősségre vonásról kérdez, milyen korrupcióellenes intézkedéseket tervez az új kormány, illetve milyen hatásköre lesz a vagyonvisszaszerzési hivatalnak, milyen ügyek kerülnek terítékre elsőként.

Magyar Péter elmondta, hogy az Európai Ügyészséghez való csatlakozáson kívül létre fognak hozni egy olyan hivatalt, Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely őrködni fog az állami intézmények pénzügyei felett. A lopás megakadályozása kulcsfontosságú, hiszen az ellopott pénz a gyermekvédelemből, az oktatásból, az egészségügyből hiányzik - magyarázta. A legfontosabb viszont az lesz, hogy kiteszik a hatóságok éléről a politikai kinevezetteket - jelentette ki a Tisza Párt elnöke. Utalt Szabó Bence rendőr százados és Pálinkás Szilveszter honvédségi százados interjúira a rendőrség és a honvédelem pártbefolyásoltsága terén.

Politikusok a továbbiakban csak a törvényességi felügyeletet gyakorolhatják az igazságszolgáltatás felett

– mondta Magyar Péter. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalnak mindemellett nagy szerepe lesz, hiszen az emberek részéről is nagy az elvárás. Segíteni fogja a nyomozóhatóságok munkáját, közösen fognak dolgozni vele, nem fognak konkurálni a hatóságokkal, koordináló szerepen szánnak neki.

A Tisza Párt elnöke említette az autópálya-koncessziókat, a lélegeztetőgép-bizniszt, az MNB kirablását, minisztériumi épületek elkótyavetyélését, amelynek terén a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalnak mihamarabb lépnie kell. E hivatalt például a megszüntetendő „sóhivatal”, a Szuverenitásvédelmi Hivatalra fordított pénzből finanszírozzák majd.