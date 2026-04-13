Magyar Péter;

2026-04-13 15:45:00 CEST

Az ukrán Kyiv Independent kap szót, amely felidézi, hogy a magyarok elutasították az Ukrajna-ellenes uszítást, ennek fényében a Tisza Ukrajna-politikájáról kérdeznek általánosságban. A másik kérdésük, hogy mi a véleménye Donald Trump nyomásgyakorlási kísérleteiről Ukrajna kapcsán.

A Tisza Párt elnöke elmondta, alapvetően minden szomszédos országgal együttműködési, szövetségesi viszonyra törekednek, különös a felelősség a határon túli élő magyarok helyzete fényében. A nyitott, vitás kérdéseket igyekeznek rendezni, ez is minden szomszédos országra igaz - hangsúlyozta.

Magyar Péter úgy folytatta, mindenki tudja Magyarországon, hogy Ukrajna az áldozat ebben a háborúban, hogy az 1994-es budapesti memorandumot Oroszország megszegte és senkinek nincs joga beleszólni abba, hogy egy háború végén milyen feltételekkel kössön valaki szerződést. Senkinek nincs joga megmondani, hogy mely területeiről mondjanak le - kommentálta Donald Trump nyomásgyakorlását. A Tisza Párt elnöke azt reméli, hogy olyan nemzetközi garanciák lesznek, amelyeket utána tényleg be is fognak tarttatni és nem fogunk úgy járni, mint ahogy Ukrajna járt a budapesti memorandum megszegésével. Ukrajnával kapcsolatban szeretnék elérni a magyar kisebbség jogainak rendezését, jogaik helyreállítását, de ezzel szerinte a kijevi vezetés is tisztában van, nem is érti, miért nem sikerült ezeket a problémákat eddig megoldani.