Magyar Péter nem akarja csak úgy felhívni Donald Trumpot

Magyar Péter;

2026-04-13 15:37:00 CEST

A lengyel közszolgálati TVP következik, arról kérdez, konkrétan milyen területeken akarják szorosabbra fűzni Magyarország kapcsolatait Lengyelországgal. Kérdeznek a Donald Trumphoz fűződő viszonyról is.

Magyar Péter elmondta, a közös történeti intézetek felújítása mellett infrastrukturális, illetve gazdasági befektetéseket, fejlesztéseket szeretnének megvalósítani. Szeretnék, hogy a lengyel-magyar szövetség ismét egy megbonthatatlan szövetség legyen és nagy hangsúlyt akarnak fektetni a V4-re is, hiszen a V4-nek együtt már olyan súlyuk van, mint az EU nagyhatalmi státuszú országainak. Felidézte, az Orbán Viktorral szövetséges Andrej Babis egyébként korrekt és bőbeszédű gratuláló üzenetet írt neki.

Donald Trumpról azt mondta, nem hiszi, hogy úgy fog működni a dolog, hogy majd felhívja őt. Szíve-joga minden vezetőnek, hogy valaki mellett letegye a garast, de egy választás után más a helyzet és mivel a NATO-ban az Egyesült Államok egy fontos partner, mindent meg kell tenni azért, hogy jó legyen a viszony Washingtonnal. A Tisza Párt elnöke hangsúlyozta, ő maga nem fogja felhívni Donald Trumpot, de ha ő, vagy az adminisztráció megteszi, nyitottak az együttműködésre.