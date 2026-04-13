Mostantól nem lopják el a határon túliaknak juttatandó támogatásokat

Magyar Péter;

2026-04-13 15:57:00 CEST

Magyar Péter elmondta, hogy megkapta a szerb vezetők gratulációját, majd kitért arra is, hogy a kampányban történt egy hamis zászlósnak tűnő akció húsvét vasárnap, amikor egy gázvezeték elleni állítólagos támadásról beszélt.

Felidézte: Orbán Viktor már egy héttel korábban arról beszélt, hogy majd történni fog egy ilyen, ezért úgy vélte, ezt elég bénán csinálták. Hozzátette, úgy látta, a szerb vezetők is kifaroltak ebből az ügyből, és nem álltak bele annyira, amennyire azt az orosz tartótisztek és Orbán Viktor elvárta volna. Szerinte helyesen tették, mert a Tisza-kormány ki fogja vizsgálni, mi történt pontosan, volt-e valós veszély, mert az is lehet, hogy igen, de ha valódi veszély áll fenn, akkor egy miniszterelnöknek kormányoznia kell, nem színházat játszania, mint Orbán Viktornak húsvét vasárnap, amikor helikopterrel repkedett, lerendelte az egész magyar propagandát, és munkavédelmi sisakban, egyenruhában közösen rettegtek. Hangsúlyozta: ilyenkor egy miniszterelnöknek az ország biztonságát kell garantálnia, ezt joggal várják el a magyar és a szerb emberek is, a Tisza-kormány alatt pedig Magyarországon rend, béke, biztonság és fejlődés lesz.

Arról is beszélt, hogy nagyon szívesen találkozik a szerb vezetéssel. Jelezte: pontosan tudja, mi folyik Szerbiában, és azt is, milyen összefonódás volt, van, és lehet, hogy lesz is az orbáni hatalom és az Aleksandar Vučić vezette Szerbia között, ahogyan azt is tudja, milyen kapcsolódások vannak Robert Fico Szlovákiája és Orbán Viktor között, és nagyjából azt is, ki a keresztapa ezek mögött a nagy barátságok mögött. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Szerbiában élő magyar honfitársak miatt nagyon fontos, hogy a jelenleg jónak mondható szerb-magyar kapcsolatok jók is maradjanak, és ne legyenek személyfüggőek. Úgy vélte, ez a mindenkori szerb vezetés, a Szerbiában élő magyarok és Magyarország közös érdeke is, ezért ő nyitott az együttműködésre akkor is, ha valószínűleg sok mindenben mást gondol a világról, mint Aleksandar Vučić elnök vagy a szerb vezetés. Kiemelte: a népek közötti barátság és a meglévő jó kapcsolat számukra nagyon fontos.

Magyar Péter világossá tette, hogy nem fognak beleszólni más országok belügyeibe. Hozzátette: látja, milyen tüntetések vannak Szerbiában, hogyan bánnak a hatóságok, és azt is, hogy a szerb független média a magyar médiához hasonlóan rendkívül nehéz helyzetben van. A szerb népnek azt üzente, hogy a tegnapi magyarországi választásokból merítsen erőt, és ugyanezt üzente sok más országnak is, ahol nehéz helyzetben vannak az emberek, ahol egy ilyen hibrid rezsim van, vagy finoman fogalmazva nem jogállam. Szerinte igenis lehetséges előrelépni, mert ha az emberek összefognak – ahogyan azt a magyarok a történelmük során sokszor megtapasztalták –, akkor nagyon nehéz helyzetben is lehet sikereket elérni. Úgy fogalmazott, a tegnapi nap is ilyen volt: megmutatták, hogy mindenféle nemzetközi támogatás ellenére, amelyet Orbán Viktor kapott, a magyar nép mégis azt mondta, hogy a magyar történelmet a magyar emberek írják Magyarországon. Hozzátette: győztek a magyar emberek.

Zárásként közölte, hogy ettől függetlenül nagyon szívesen találkozik és egyeztet a Vajdasági Magyarok Demokratikus Szervezetével is, annak ellenére, hogy szerinte ők is egy az egyben Orbán Viktor kampányát tolták, szembemenve a vajdasági magyarok álláspontjával, akik azt mondták, maguk szeretnék eldönteni, melyik magyarországi pártnak szavaznak bizalmat. Köszönetet mondott azoknak a vajdasági magyaroknak, akik rájuk szavaztak, majd kijelentette: minden külhoni magyar számíthat a Tisza-kormányra. Hangsúlyozta, hogy ugyanazokat a támogatásokat megkapják, megmarad a kettős állampolgárságuk és a szavazati joguk is, csakhogy a nekik szánt támogatások nagy részét a jövőben nem fogják ellopni az Orbán Viktorhoz köthető bűnözők, hanem valóban eljut a magyar emberekhez, akár a Vajdaságban, akár Erdélyben, Romániában.