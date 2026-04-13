Magyar Péter;

2026-04-13 15:57:00 CEST

A France24 kap szót. A portál felidézi, hogy az Orbán-kormányt szélsőjobboldali laboratóriumnak tekintették más országok szélsőjobboldali politikusai. A másik kérdésük az orosz biztonsági fenyegetésről szólt.

Magyar Péter elmondta, ha az európai politikusok azt tapasztalják, hogy erősödnek a szélsőségek, akkor ne sebtapaszokat meg látszatmegoldásokat alkalmazzanak, hanem a megerősödésük valódi okait keressék meg. Mindemellett hangsúlyozta, hogy nem szereti a szélsőségek szót, mert ezeknek a pártoknak sokszor nagyon sok támogatója van, ilyen például Franciaországban a Le Pen-féle Nemzeti Tömörülés. Ezért a politikai korrekt beszéd helyett azt javasolja, hogy az ilyen pártok megerősödése esetén a valódi problémákra adjanak válaszokat.

Ezzel kapcsolatban felidézte a bevándorlási krízist is, ahol szerinte az európai mainstream rossz választ adott. Példaként elmondta, hogy „jóemberkedésként” élelmiszercsomagot osztottak a menekülteknek, miközben számolatlanul adták el a fegyvereket Afrikába. A Tisza Párt elnöke elmondása szerint az őszinteség híve és nem kell mindent ráerőltetni a másikra. Az emberek erős nemzetállamokra és egy jól működő, együttműködő Európai Unióra vágynak. Nem kell mindent Brüsszelben szabályozni, mert a kevesebb néha több, mert jobb, ha kevesebb, de betartott szabály van, mint ha sok, amit nem tartanak be.

Oroszország biztonsági kockázatot jelent, ezt mindenki tudja - szögezte le Magyar Péter, hangsúlyozva, nem az átlag orosz emberről van szó, hanem "az orosz medvéről", mint nagyhatalomról. Ezt a magyar emberek a történelem során számos alkalommal megtapasztalta. Az pedig nem járható út, ha orosz hackerek ki-be járkálnak a magyar külügy szerverein, mint ahogy az sem, ha Szijjártó Péterhez hasonlóan a szövetségesekről szivárogtatnak Oroszországnak.