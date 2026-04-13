Magyar Péter még nem beszélt Robert Ficóval

Magyar Péter;

2026-04-13 16:27:00 CEST

A szlovák 360tka.sk következik, arról kérdeznek, beszélt-e már Magyar Péter Robert Ficóval, illetve felidézi a szlovák miniszterelnök szavait, miszerint romlani fognak a viszonyok, ha a Tisza Párt győz. Magyar Péter azt mondta, úgy látta, a szlovák miniszterelnök tudomásul vette az eredményt. A Tisza-kormány a maga részéről törekedni fog a jó viszonyra, a Szlovákiában élő több százezer magyar miatt ezt kulcsfontosságú, ahhoz azonban, hogy az álláspontok tudjanak közeledni és ki tudjuk aknázni a közös lehetőségeinket, ahhoz bizonyos dolgokat rendezni kell.

Semmilyen szempontból nem elfogadható 2026-ban az Európai Unióban, hogy európai állampolgároktól elveszik a földjüket, majd nem fizetnek érte azért, mert magyarok

– szögezte le a Beneš-dekrétumokra célozva, hozzátéve, az pedig még kevésbé elfogadható, hogy olyan jogszabályt fogadtak el, amely börtönnel fenyegeti azokat, akik a rendelkezéseket kritizálják.

Ezen a ponton Magyar Péter felidézte, azokról a Beneš-dekrétumokat van szó, amelyek a magyarokat és németeket kollektíven megbélyegzik. Ez elfogadhatatlan és szerinte egyébként a szlovákok többsége sem ért egyet ezzel - vélekedett, majd azt mondta, meg kell haladni azt a politikát, amely a gyűlöletkeltésre épül. Ezt követően az Európai Uniót is arra kérte, ne engedjék, hogy ilyen jogszabályok legyenek érvényben. Ha ezeket a kérdéseket tudják rendezni, akkor lehet jó viszony Szlovákiával, bízik benne, hogy meg fognak tudni állapodni.