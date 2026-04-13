Sulyok Tamás személyes egyeztetésre hívta az Országgyűlésbe jutó pártok vezetőit

2026-04-13 16:25:00 CEST

A szerdai napra személyes egyeztetésre hívtam az Országgyűlésbe jutó pártok vezetőit- közölte Sulyok Tamás köztársasági elnök a közösségi oldalán.

Magyar Péter a választás másnapján tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján felszólította Sulyok Tamást, hogy kérje fel őt mielőbb a kormányalakításra.

A Tisza Párt elnöke közölte, azt várják el, hogy az átadás-átvétel folyamata lehető legrövidebb legyen. Jelezte, hogy a szabályok szerint legkésőbb május 4-én válik jogerőssé a választás eredménye, ugyanakkor ez a végső határidő, ennél korábban is megszülethet a jogerős döntés. Hozzátette, hogy a köztársasági elnöknek, ennek a „báb-köztársasági elnöknek” a szabályok alapján legkésőbb 30 nappal az országgyűlési választások után össze kell hívnia az új Országgyűlés alakuló ülését.

Felszólította Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy ezt a lehető leggyorsabban tegye meg, és ne várjon május 12-ig, hanem akár már május 5-ére, vagy ha korábban jogerőssé válik az eredmény, még előbbi időpontra hívja össze az Országgyűlés alakuló ülését. Világossá tette: azt is elvárja, hogy a legerősebb magyar párt, a legtöbb szavazatot szerző magyar párt vezetőjeként és listavezetőjeként kapjon mielőtt felkérést a kormányalakításra.

„Sulyok Tamás és a többi báb”

A magyar emberek egy rendszerváltás mellett döntöttek, „Sulyok Tamás és a többi báb” pedig nem látja el a köztársasági elnök funkcióját - jelentette ki a sajtótájékoztatón újságírói kérdésre válaszolva a Tisza Párt elnöke. Sulyok feladata az, hogy mindent aláírjon a Fidesznek, ilyen emberre pedig nincs szükség. – Az én szememben ő nem köztársasági elnök – jelentette ki Magyar Péter Sulyok Tamásról, majd ismét felszólította, hogy távozzon a hivatalából.

Kétharmados felhatalmazással tudják az alaptörvényt is módosítani, de nem szeretnénk jogászkodni, szeretnénk, hogy az államfő maga mondjon le

- közölte, hozzáfűzve, hogy jog elleni lépéseket nem fognak tenni a jog adta lehetőségekkel sem.