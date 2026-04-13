Mindenkit megillet a gyülekezési jog

Magyar Péter;

2026-04-13 16:54:00 CEST

Magyar Péter szerint ő sok mindenben különbözik Orbán Viktortól.

Mint mondta, gyakran mondják, hogy majdnem olyan jól beszél, mint Orbán Viktor, ő azonban úgy látja, sokkal jobban beszél nála, és bár kitartását is gyakran hasonlítják hozzá, szerinte ő sokkal kitartóbb, amit a kampányban is bebizonyított. Hangsúlyozta: nagyon sok mindenben különböznek egymástól.

Világossá tette, hogy már tavaly is többször elmondta: Magyarországon a gyülekezési jog mindenkit megillet, és ezzel a joggal mindenki élhet. Az abortusz kérdését rendezettnek nevezte, amelyet szerinte Magyarországon senki, vagy legalábbis nagy társadalmi csoportok nem vitatnak. Hozzátette: a Tisza és a Tiszát támogató sok millió magyar ember álláspontja szerint mindenki úgy él, és azt szeret, akit szeretne, egészen addig, amíg ezzel nem sért jogszabályt, törvényt, és másnak nem árt. Úgy vélte, ezzel mindent elmondott erről a kérdésről, anélkül hogy részletesebben ki kellene bontania.

Kiemelte: nem azért vállalta, hogy rengeteget távol van a fiaitól, és nem azért adta fel a korábbi, kényelmesebb életét, hogy egy Orbán Viktor 2-t vagy egy Fidesz lightot építsen fel, hanem azért, hogy közösen sok tízezer, százezer emberrel egy valóban működő, emberséges, európai és szabad Magyarországot hozzanak létre. Hangsúlyozta, hogy konzervatív ember, jobboldali, a hazáját nagyon szerető családból származik, fantasztikus ősei vannak, és úgy nevelték, hogy ha a haza bajban van, segíteni kell, és ki kell mondani a problémákat akkor is, ha ez személyes lemondással jár.

Felidézte, hogy tegnapi beszéde végén az első szabadon választott magyar miniszterelnök szavait idézte, aki szintén konzervatív politikus volt: „én szolgálok és addig szolgálok, amíg a nemzetnek haszna van belőle”. Magyar Péter hangsúlyozta: ezt ő is így gondolja, és addig végzi a munkáját, amíg tudja, de egy perccel sem tovább; ha az emberek úgy döntenek, hogy már nem kérnek belőle, vagy ő maga úgy érzi, nem tud segíteni, illetve más jobban tud dolgozni, akkor annak kell átvennie a feladatot.