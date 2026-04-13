A Nézőpont Intézet elismerte: realistább volt a Medián

2026-04-13 16:51:00 CEST

A Fidesz-kormányához közel álló közvélemény-kutató szerint a végeredmény szempontjából sorsdöntő volt a választókerületi eredmények alakulása. Úgy látják, a Tisza Párt rendkívül sikeresen mozgósított, míg a Fidesz peremszavazóit demobilizálták. A Nézőpont Intézet módszertani önvizsgálatot indított.

A Nézőpont Intézet elismeri, hogy azok a közvélemény-kutatások adtak realistább képet a valóságról, amelyek a Tisza Párt jelentős előnyét mutatták az utóbbi napokban – állapította meg hétfőn kiadott közleményében a Fidesz-kormányhoz közeli közvélemény-kutató.

„Gratulálunk mindazoknak a versenytársaknak és kollégáknak, akik most joggal érzik úgy, hogy pontosabban mértek, mint a Nézőpont Intézet”

– írták.

A Nézőpont Intézet szerint a végeredmény szempontjából sorsdöntő volt a választókerületi eredmények alakulása. A közvélemény-kutató 2026 első negyedévében végzett 30 választókerületi kutatása, a választástörténeti adatok és az országos kutatásokon alapuló mandátumkalkulátor alapján 44 választókerületben „szinte biztosra vehető”, 22-ben „nagy valószínűséggel” várható Fidesz-győzelmet becsült, 66 választókerület helyett viszont legfeljebb mindössze 13-ban várható fideszes győzelem. A Nézőpont szerint a jelentős eltérést a Tisza Párt rendkívül sikeres mozgósítása és a Fidesz peremszavazóinak demobilizálása okozta.

„Az utolsó nyilvános legvalószínűbb pártlistás kutatását a választások előtt három héttel, március 23-án és 24-én készítette a Nézőpont Intézet. Az akkor mért Fidesz-előny sem tűnik ma már reálisnak, de a választási kampány utolsó szakaszának hatása is jelentősen alakíthatta még a választók pártpreferenciáját” – véli a Mráz Ágoston Sámuel vezette kutatóintézet.

Megjegyezték, ugyanakkor pontosnak bizonyult a Mi Hazánk szavazótáborának méretére és a külhoni magyarok pártpreferencia-arányára vonatkozó becslésük. „A végül összesen 2 százalékos eredményt elérő DK és Kutya Párt március végén még 6 százalékra mért szavazótáborának jelentős része is a Tisza Pártot erősítette” – tették hozzá. A fentiek alapján a Nézőpont Intézet módszertani önvizsgálatot indított, céljuk, hogy „a jövőben is folytassák és az eddigieknél is jobban végezzék kutatói és adatalapú elemzői munkájukat”.