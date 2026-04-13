Magyar Péter kis tolvajbandának nevezte a Fideszt

Magyar Péter;

2026-04-13 16:57:00 CEST

A csaknem háromórás sajtótájékoztató végén Magyar Péter kapott kérdést, mi a garancia, hogy nem változik olyanná, mint Orbán Viktor. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, ennek egyik garanciája a fékek és ellensúlyok rendszerének visszaépítése. Ráadásul a párt közössége sem engedné meg, hogy olyanná váljanak. Szerinte a Tisza Szigetek tagjai lennének az elsők, akik elzavarnák a kormányt, hogyha nem egy demokratikus plurális demokráciát és egy európai országot építenének. „Nekünk nincsen propaganda, és nem is akarunk propagandahadsereget, nincsen semmilyen gazdasági hatalmunk. Ők ellopták a fél országot. Tehát mi ezt nem is akarjuk, de nem is tudnánk megtenni.” Közölte, a Fidesznek ilyen szempontból az volt az előnye, és azért tudott egy ilyen maffiává kialakulni, egy ilyen kis „tolvajbandává”. Garanciát nem adott, de a választók ezt látni fogják, mint ahogy Európa is. Közölte, az első lépésekből lehet majd látni, hogy ők a számonkérhető programot fogják végrehajtani. „Orbán Viktor húsz éve nem mer kiállni egy élő, egyenes vitára a kihívójával. Előlem is bujdokolt. Bebújt nők szoknyája mögé, a 86 éves édesapja mögé, és még ki tudja, hogy mi mögé. És azt gondolom, hogy egy gyáva emberre már nem kíváncsiak a magyar emberek, egy tolvaj gyáva emberre meg még kevésbé” - fogalmazott.

Hangsúlyozta: a Tisza döntéseiből mindenki látni fogja: demokratikus jogállamot és plurális demokráciát akarnak építeni, amely minden magyar embert véd.

Olyan országot kívánnak létrehozni, ahol minden magyar ember számíthat a hazájára, és ahol léteznek nemzeti minimumok, mint a gyermekek feltétlen védelme, az idősek feltétlen tisztelete, a közpénz védelme és a magántulajdon szentsége. Hangsúlyozta: ilyen országot akarnak építeni.

Kiemelte azt is, hogy olyan Magyarországra van szükség, ahol a magyarokat egyesíteni kell, mert szerinte Orbán Viktorék szándékosan árkokat ástak magyar és magyar közé, gyűlöletpropagandát folytattak, és megosztották a nemzetet. Úgy vélte, ez a legnagyobb bűn, amit egy vezető elkövethet, hiszen a történelem is megmutatta, hogy a magyarok megosztása mekkora károkat tud okozni az országnak.

Magyar Péter szerint ezeket az árkokat most be kell temetni, és egy egységes nemzettel közösen kell dolgozni egy sokkal szebb jövőért, a gyerekek és az unokák érdekében.