Magyar Péter;

2026-04-13 16:47:00 CEST

A brit Economist következik. Azokról az állami poszton lévő személyekről kérdez, akiket Magyar Péter lemondásra szólított fel győzelmi beszédében. Ezzel kapcsolatban az iránt fejezte ki aggodalmát a lap, hogy ez jogállamisági aggályokat vethet fel.

Magyar Péter úgy válaszolt, az érintett személyek tegyék meg, hogy tükörbe néznek otthon és tegyék fel maguknak a kérdést, hogy az elmúlt években vajon ők az ország érdekeinek megfelelően jártak-e el. Szerinte arra fognak jutni, hogy nem. Ezeket az embereket alaptörvényt módosítva, jogállamiságot sértő módon betonozták be a pozícióikba azért, hogy egy kormányváltás esetén meg tudják bénítani a munkájukat - vélte Magyar, aki szerint arra viszont nem számított a Fidesz, hogy ekkora vereséget fognak szenvedni. Ezért megerősítette, hogy igen, az említett személyeket lemondásra szólította fel, de közölte, ettől nem kell félnie senkinek, mert ez az ígért rendszerváltás része. A jogállamot nem akarják megváltoztatni a nem jogállami eszközökkel – ismételte meg.

Ezt az országot túszul ejtették, és a magyar embereknek ebből elegük lett - jelentette ki Magyar Péter, hozzátéve, hogy a tegnap nem csak Orbán Viktort zavarták el, hanem a kádereiket is, meg a szatellit-ellenzéki pártokat is. Ennek ellenére a Tisza Párt elnöke azt ígérte, nem fognak visszaélni a hatalmukkal.