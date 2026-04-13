Benjámin Netanjahu is gratulált Magyar Péternek a választási győzelméhez

2026-04-13 22:30:00 CEST

Az Orbán Viktort nyíltan támogató izraeli kormányfő jelezte: várja, hogy folytathassák az együttműködést mindkét nép javára.

Benjámin Netanjahu gratulált Magyar Péter választási győzelméhez, sok sikert kívánt neki Magyarország vezetésében. Az izraeli kormányfő erről az X-en hétfő este közzétett bejegyzésében számolt be, amelyben jelezte: várja, hogy folytathassák az együttműködést mindkét nép javára.

Azt is írta, hogy szeretné kifejezni mély háláját kedves barátjának, Orbán Viktornak, akit Izrael igazi barátjának nevezett, és aki – mint fogalmazott – határozottan Izrael oldalán állt az „igazságtalan nemzetközi rágalmazás” ellenére, valamint támogatta az izraeli katonákat a „brutális terroristák elleni igazságos önvédelmi háborúban”. Hozzátette, Izrael népe erre örökké emlékezni fog.