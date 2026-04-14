Bohár Dániel: Elkapott pár kérdésre a kormánypárti HVG

HVG;megafon;Bohár Dániel;

2026-04-14 16:13:00 CEST

Az Orbán-kormány még néhány hétig ügyvezető kabinetként működhet, a Megafon propagandistája azonban villámgyorsan ellenzéki szerepbe helyezte magát.

„Éppen ültem volna fel robogómra, amikor elkapott pár kérdésre a kormánypárti HVG” – írta a Facebookon a megafonos Bohár Dániel, mellékelve is a videót erről.

A Fidesz propagandájának gyorsan ellenzéki szerepbe helyezte magát, hamarabb, mint kellett volna, hiszen néhány hétig még ügyvezető kormányként Orbán Viktor kabinetje kormányoz, az új vezetés várhatóan csak májusban kezdi meg a munkát.

A lap a várható terveiről kérdezte Bohár Dánielt, aki válaszul elmondta, 200 ezer követője van, nekik fog a jövőben tartalmat készíteni. Az emberben most nyilván sok érzelem van, ott még azonban szerinte nem tartanak, hogy levonják a következtetéseket. – Szerintem az előttünk álló időszak sok komoly kihívással fogja az országunkat és Európát állítani, meglátjuk, mi fog történni - mondta, majd gratulált a tiszásoknak.

A megafonos propagandsta kitartóan azt ismételgette, hogy a Tisza Párt győzelmével a HVG kormánypárti lett, amit a lap riportere ugyan visszautasított.