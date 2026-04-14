Az MCC főigazgatója szerint van egy „erős agresszivitás”, tönkre akarják tenni a Fidesz káderképzőjét

2026-04-14 15:43:00 CEST

Nagy az aggodalom, az MCC alá tartozó intézetek gyakornokainak már jelezték, hogy nézzenek új munkahely után.

Megyünk tovább, csináljuk! Kérlek, ezt közvetítsétek a szülők és a diákok felé is - idézi a hvg, mit mondott Szalai Zoltán főigazgatója az Orbán Balázs fémjelezte Mathias Corvinus Collegium munkavállalói, tanárai és szakértői számára kedd 11 órára összehívott zárt állománygyűlésén

A lap szerint az esemény inkább beszéd, mint párbeszéd volt, Szalai Zoltán - aki egyébként a Fidesz szócsöveként funkcionáló Mandiner lapigazgatója is - elmondta, hogy az MCC jogi keretek között működik több mint nyolcezer diákkal harminc helyszínen, a hallgatók pedig továbbra is várják a programokat, eseményeket, lehetőségeket. „Azt kérném, menjünk tovább, de nyilván én is figyelem a közéleti események alakulását” - mondta.

A Fidesz káderképzőjeként ismert MCC főigazgatója úgy folytatta: – Látjuk mi is, hogy van egy erőteljes agresszivitás, és olyan törekvések, hogy tönkretegyék az intézményt. Erre kollégáit már hetekkel a választás előtt is figyelmeztette. A lap szerint nem is volt túl jó a hangulat az MCC ülésén jelen lévő tagok körében, azonban Szalai Zoltán azt ígérte, hogy az MCC tovább fog működni, bár nem látják, hogy a felálló Tisza-kormány hogyan fog fellépni ellenük. Addig is arra kérte a munkatársait, hogy folytassák a munkát és álljanak ki az intézmény mellett, személyesen és a közösségi médiában is. A nagy projektek – köztük az MCC Feszt, a zajló ingatlanberuházások, nagy konferenciák és külföldi utak – Szalai Zoltán prognózisa szerint tovább fognak folytatódni, leépítéseket egyelőre nem terveznek.

Ennek ellenére a hvg belsős információkra hivatkozva azt írta,

az MCC több tagja azzal számol, hogy a nagy projekteket le fogják állítani, hogy ne szálljanak el a költségek.

Sőt, az MCC alá tartozó intézetek gyakornokainak már jelezték, hogy nézzenek új munkahely után.

A lap beszélt néhány MCC-ssel, akik arra számítanak, hogy az új kormány vagy beszántja majd az egész intézményt, vagy szimplán a források csappannak meg radikálisan, ami a programok, intézetek, fizetések, ösztöndíjak megvágásához vezethet, a háttérintézmények pedig leállnak.

Amit egészen biztosnak tartanak, az az, hogy Orbán Balázs - akit egyrészt a Fidesz kampányfőnökeként a választási vereség elsőszámú felelősének tartanak, másrészt pedig az MCC kuratóriumi elnöke - repül a posztjáról. Az MCC-s diákok aggódnak az egzisztenciájuk miatt is, a fideszes káderképzőben ugyanis az átlag egyetemi juttatásokhoz képest kiugróan magas ösztöndíjuk van. Sőt, a nagy egyetemi városokban hallgatók ezreinek a lakhatása is az MCC-től függ, a kollégiumuk vagy a szervezet által fizetett albérlet formájában. A diákok állítólag abban bíznak, hogy nagyon rosszul venné ki magát, ha a Tisza-kormány lépése révén utcára kerülnének.

Szalai Zoltán egyébként a Mandinernek is kijelölte már az utat, miszerint a fideszes szócső „az új kormány kritikus ellenzéke lesz” elvi alapon.