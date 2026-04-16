Aggódó szemek

2026-04-16 06:00:00 CEST

Nézelődő

A Tisza sikere hirtelen példa lett a világ demokráciáinak: az autoriter törekvéseket igenis le lehet győzni. A nemzetköti felmérésk is azt mutatják, hogy mintha megtörőben lenne az a jobboldali hullám, amelynek szorgos képviselője volt Orbán Viktor, volt és maradt Donald Trump amerikai elnök, s az európai kontinens megannyi vezetője, vagy a hatalom közelébe került politikusa, akik magukat patriótáknak hívják, de a valóságban csak egyszerű nacionalisták.

Az Economist Intelligence Unit (EIU) éves Demokrácia Indexe nyolc éven át tartó csökkenést követően a pontszámok stabilizálódását mutatja 2025-ben, ami a demokrácia globális eróziójának megállására utal. Az országok csaknem háromnegyedének pontszáma az elmúlt évben változatlan maradt vagy javult, és a globális index 0,02 ponttal emelkedett – ez az egyik legnagyobb növekedés 2012 óta. Magyarország – még a választás előtt vagyunk - azonban kevesebb pontot gyűjtött, mint az előző felmérésben és - öt helyet lecsúszva, „hiányos demokráciaként” - 55. lett a 167 országot számláló listán.

Az index a magasabb rangú „teljes demokráciák” és az alacsonyabb rangú „autoriter rendszerek” esetében figyelemre méltó stabilitást mutat. Az alacsonyabb rangú „hiányos demokráciák” és a magasabb rangú „hibrid rendszerek” esetében tapasztalható változások jelzik, hogy a demokrácia eróziója valószínűleg véget ért.

A Demokrácia Index, amely 167 ország és terület demokráciájának állapotát méri, a választási folyamatokat, a kormányzást, a polgári szabadságjogokat, a politikai részvételt és a politikai kultúrát értékeli. Norvégia immár 16. éve stabilan tartja vezető pozícióját mint a világ legdemokratikusabb országa. A Top10-ben is az északi országokat dominálnak – Dánia, Izland, Finnország, Norvégia, Svédország jelentik a „teljes demokráciák” horgonyát.

A statisztikán alighanem sokat fog javítani, hogy fölényes győzelmet aratott a Tisza Párt az országgyűlési választásokon. A16 évig regnáló magyar miniszterelnök, Orbán Viktor gyalázatos vereséget szenvedett. Orbán a demokráciára veszélyes nemzetközi szereplővé vált az utóbbi években, nem véletlen, hogy a magyar választásokat árgus szemekkel nézték Brüsszelben, Amerikában és Oroszországban is. Orbán ugyanis a jobboldali populizmus ikonikus figurája lett, akire ideológiai partnerként tekintett több világszintű politikus is. Az Európai Unió vezetésével vívott harcai több esetben is akadályozták a blokk döntési képességét, illiberalizmusa és oroszpártisága miatt pedig sok követőt szerzett az establishment ellenségeinek körében.

Magyar Péter ezzel szemben a nyugati szövetségi rendszerbe való visszatéréssel kampányolt, így érthető, hogy sok külföldi politikus egy együttműködőbb és kevésbé különutas Magyarországra számított. Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök azt írta, Magyarország Európát választotta, és visszatért az európai útra.

Ugyanakkor az európai jobboldal aggódva figyeli Brüsszel beavatkozását a tagállamok politikai ügyeibe. „A Patrióták egységesebbek, mint valaha” – üzente a pártcsalád Orbán Viktornak, jelezve, hogy ez a meccs még nincs lefutva. Orbán és a Fidesz kulcsfontosságú képviselői a demokratikus önrendelkezésnek és a hagyományos európai értékeknek az Európai Unión belül – olvashatjuk a Patrióták Európáért pártcsalád közösségi oldalán megjelent közleményben.