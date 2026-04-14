Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere megérezte az idők szavát, kilépett a DK-ból

2026-04-14 17:38:00 CEST

Az ellenzéki párt politikusa a parlamenti választás másnapján hagyta ott társait. Bár még nincs három hete, hogy Dobrev Klárával eddigi pártja mellett kampányolt, indoka szerint végül a Tiszára szavazott, sőt, posztjaiban is a kormányváltásra buzdított.

„A Demokratikus Koalíció közösségét tegnap elhagytam. Döntésem indoka, hogy az országgyűlési választást nemzeti sorskérdésnek tekintettem, ezért vasárnap nemcsak szavazatommal támogattam a Tisza Pártot, hanem nyilvános posztokban a III. kerületieket is kormányváltó szavazat leadására kértem” – tette közhírré keddi Facebook-posztjában a DK-ból való kilépését Kiss László Óbuda-Békásmegyer polgármestere, az MSZP egykori politikusa, aki 2019 óta második ciklusát tölti Budapest III. kerületének az élén.

Megválasztásomkor, 2019-ben azt vállaltam, hogy mindenki polgármestere leszek, a döntéseim során csak a kerület érdekeit veszem figyelembe, pártpolitikai szempontokat nem érvényesítek. Ehhez a vállaláshoz tartom magam ma is, és ebbe a napi politizálás nem fér bele. Baloldali, zöld értékválasztású ember vagyok változatlanul, a szociális ellátórendszer fejlesztése és a zöld szemlélet van a politikám középpontjában – írta a polgármester, majd távozása magyarázataként hozzáfűzte, hogy egy másik párt támogatása ellentétes a DK alapszabályával.

Kiss László bejelentése sokaknak meglepő lehet, ugyanis a Demokratikus Koalíció március 26-i Facebook-videója szerint még három hete sincs, hogy Dobrev Klárával együtt, a DK parlamentbe jutásáért, és az általuk baloldaliként hirdetett program mellett kampányolt. A videóhoz a következő szöveget írták: „A DK azt képviseli, hogy minden fizetés legyen adómentes a minimálbérig. Azt képviseli, hogy svájci indexálással számolják a nyugdíjakat. Ezeket senki más nem képviseli, ezért támogatja Kiss László 3. kerületi polgármester is a DK-t és a jelöltjeit!”

„Szerettem volna megkímélni a párt közösségét attól, hogy velem szemben a kizáráshoz vezető eljárást el kelljen indítaniuk, ezért a pártból önként kiléptem. A DK vezetői a hírt megértéssel fogadták, ebből sem emberi, sem politikai feszültség nem alakult ki. A Demokratikus Koalíció tagjait továbbra is tisztelem, és hálával tartozom nekik az eddigi támogatásért. Nekem – nekünk - otthonunk Óbuda-Békásmegyer, ahol elsősorban nem választópolgárok vagy politikai propaganda célcsoportjai, hanem egymás szomszédai, egy közösség tagjai vagyunk. Itt az ideje, hogy a politikai csatározások helyett a helyi közéletben a közösségépítés kerüljön előtérbe. Ebben lesz feladata az új kormánynak is, de elsősorban polgármesterként ez az én felelősségem és célom” – fűzte hozzá Kiss László, akinek büntetőügye máig nem zárult le.

A III. kerület vezetőjét nem sokkal második megválasztása után korrupciós vádakkal kilenc hónapra letartóztatták, hivatalát csak több mint fél évvel később tudta elfoglalni.