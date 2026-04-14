Tizenöt százalékkal többször riasztották a mentőket a választás napján, mint egy átlagos vasárnap

Országosan 3618 riasztást kaptak a mentők a választás napján, ebből 1165-öt Budapesten.

A magyarországi parlamenti választás napján, 2026. április 12-én 15 százalékkal riasztották többször a mentőket, mint egy átlagos vasárnapon – közölte lapunkkal Győrfi Pál az Országos Mentőszolgálat kommunikációs igazgatója.

A Népszava arra volt kíváncsi, hogy az elmúlt időszakban zajló, erős konfliktusokra épülő kampány, illetve az eredmények hatása észlelhetővé vált-e a sürgősségi ellátás frontvonalában. Győrfi Pál elmondta, hogy országosan 3618 riasztást kaptak a mentők a választás napján, ebből 1165-öt Budapesten. Hozzátette: több mint húsz éves tapasztalata, hogy minden választási napon hasonlóan a szavazóhelyiségek környékén szaporodnak az elesések, ájulások, rosszullétek. A mostani alkalommal

29 olyan esetet regisztráltak országszerte, amikor közvetlenül szavazókörre riasztottak mentőt. 

Győrfi Pál beszélt arról is, hogy a választási izgalom önmagában nehezen mérhető kockázati tényező: ugyanis az, hogy egy-egy rosszullétben mekkora szerepe van a stressznek, az időjárásnak vagy a már fennálló betegségeknek, nehéz megítélni. Ahogyan nyáron sem lehet minden halálesetet automatikusan a hőség számlájára írni, úgy a választási izgalom hatását sem lehet egzakt módon elkülöníteni.

Szerinte a választás sajátos kockázata, hogy olyan, jellemzően 80–90 év körüli, ritkán mozgó emberek is útnak indulnak, akik máskor nem hagyják el a lakást.

Ezért a demokrácia ünnepe számukra sokszor fizikai megterhelést jelent: hosszabb séta, lépcsőzés, sorbanállás, zsúfoltság. A már említett 29 szavazóhelyhez köthető eset többsége elesésből származó fejsérülés, kartörés, lábsérülés, illetve idős emberek rosszulléte volt. Három súlyos rosszulléthez hívtak mentőt Somogy vármegyében a beteg meghalt, míg két másik, 50–60 év körüli férfit sikeres újraélesztés után intenzív osztályra, illetve kardiológiai centrumba szállítottak.

