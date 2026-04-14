Pénteken leáll az otthonfelújítási program Budapesten és a fejlett régiókban

2026-04-14 20:03:00 CEST

Már csak pár napig igényelhetik a fővárosi és a fejlett régiókban, összesen nyolc megyében az ingatlantulajdonosok az 5+5 millió forintos energetikai felújítási támogatást, mert a kérelmek befogadását hirtelen felfüggesztik.

Váratlanul, a keret kimerülése miatt felfüggesztik az energetikai Otthonfelújítási Programot (RRF, majd KEHOP Plusz) Budapest teljes területén és a fejlettebb régiókban – szúrta ki a Népszava a palyazat.gov.hu oldalon kedd délután közzétett hivatalos tájékoztatóból. Eszerint az érintett nem hátrányos helyzetű (NHH) területeken, konkrétan a főváros mellett Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém, Zala, Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyében már csak 2026. április 17-én, péntekig nyújthatóak be a kérelmek a bankfiókok zárásáig.

A konstrukció keretében 5 millió forint vissza nem térítendő támogatás és 5 millió forint kamatmentes hitel igényelhető, amennyiben a beruházás legalább 30 százalékos energiamegtakarítást eredményez. Az igénylési kedv az utóbbi időszakban látványosan begyorsult, amiben - mint azt Juhász Attila, az Újház Zrt. és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) építőanyag-kereskedelmi tagozatának elnöke a Népszavának elmondta - jelentős szerepe volt annak is, hogy sokan tartottak a közelgő kormányváltástól, a pályázat befagyasztásától.

Sokakat a bizonytalanság mozgatott, a támogatás hirtelen felfüggesztéshez végül nem megszorítások, hanem a dedikált uniós keret elapadása vezetett a fejlettebb országrészekben.

A 2024 júliusában indult program bonyolultsága, a jelentős bürokrácia miatt nehézkesen lendült be, de Juhász Attila tapasztalatai szerint egyre többen igényelték, mert az összesen 10 millió forint elegendő egy átlagos Kádár-kocka esetében a homlokzatszigetelésre és nyílászáró-cserékre. Emellett a támogatást igénylők körében a legjellemzőbb felújítási munkálatok a födémszigetelések, valamint a hőszivattyús rendszerek telepítése. A mostani hirtelen leállás érzékenyen érinti a fejlett régiókban még kalkuláló ingatlantulajdonosokat.

Miután a fejlett és fejletlen régiókra külön uniós források, illetve keretösszegek vonatkoznak, az utóbbi területeken még - nem tudni, hogy épp milyen volumenben - továbbra is lehet támogatást igényelni.