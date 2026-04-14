Sok milliárd forintot fektettek be magyarok Dubajban, ahová épp az iráni háború előtt kezdtek megindulni tömegesen a középosztálybeliek is

2026-04-14 18:02:00 CEST

Az adómentességgel csábító Egyesült Arab Emírség, illetve leggyorsabban fejlődő metropolisza, Dubaj a Közel-Kelet Svájcaként erős mágnes, ahol az iráni drónok a legnagyobb sebet a turizmus megbénításával ejtették. Egyelőre előremenekülnek és a jövőbe tekintenek a fejlesztők, épülnek tovább a lakótornyok, a nagyrészt már a tervezőasztalról eladott lakások és villák. A beruházócégek nem árengedményekkel, hanem kedvező fizetési konstrukciókkal ösztönözik további vásárlásokra a külföldieket. Több, kevesebb sikerrel.

Munkaerőhiány nincs, az eddig a turizmusban foglalkoztatottak közül sokakat át tudtak irányítani az építőiparba. Sőt, az új dubaji repülőtér fejlesztése is így a tervezettnél hamarabb készülhet el - osztotta meg információit Róder Miklós, a Local Home ingatlaniroda tulajdonosa. A dubaji ingatlanpiacon érdekelt vállalkozás vezetője a Népszavának elmondta: az iráni háború miatt épp az ígéretes, felívelő szakaszban kapott gellert a kereslet.

Ezt az itthoni helyzet is pumpálta:

a magyar lakáspiac Európa-rekorder mértékű drágulásával párhuzamosan nőtt a Dubaj felé forduló érdeklődők száma.

Egy budapesti, 50 négyzetméteres panellakás ára már eléri a 70 millió forintot, hasonló összegből Dubajban új építésű, gépesített lakás vásárolható. A finanszírozási struktúra is egészen más: a vevők jellemzően 20–30 százalékos kezdő befizetéssel lépnek be, a fennmaradó részt pedig 3–4 év alatt, részletekben fizetik ki. Tipikus példa, hogy 30 millió forint befizetése után a fennmaradó 70 milliót havi egymilliós részletekben és félévente nagyobb, 5 milliós ütemekben törlesztik.

Kezdetekben inkább a kísérletező, nagyobb kockázatvállalási hajlandóságú befektetők jelentek meg, akik számára egy 100–200 millió forintos befektetés elvesztése sem jelentett volna tragédiát - összegezte Róder Miklós. Az ő sikereik egyre többek érdeklődését keltették fel, nem hallani olyan esetről, ahol valaki rosszul járt volna. Most kezdett tömegesen beindulni a szélesebb, középosztálybeli befektetői réteg – éppen akkor, amikor a körülmények egycsapásra megváltoztak.

Az iráni háború, pontosabban az iráni drónok által célba vett Öböl-menti országok hirtelen kiürültek, jelenleg mintegy 400 ezer turista hiányzik a dubaji utcákról, de a helyiek tovább élik az igazából eseménytelen hétköznapokat. Kivárás van, pánik nincs az ingatlanpiacon - mondta lapunknak Engel Balázs, a Duna House dubaji franchise partner irodájának vezetője. Nem titkolta: a tranzakciók száma a korábbi volumen 10–15 százalékára esett vissza. A vevők többsége kivár, ezt tükrözi, hogy az érdeklődők száma jóval kisebb mértékben csökkent, mint a vásárlóké. Akik már rendelkeznek ingatlannal, jellemzően tartják azt. A jelenlegi helyzet nem okozott áresést, a fejlesztők inkább a fizetési konstrukciókban lettek rugalmasabbak, fizetési akciókat, kedvező ütemezéseket kínálnak. A kisbefektetőkkel ellentétben a nagyobb, több százmilliós vagy milliárdos nagyságrendben gondolkodó szereplők nem hátráltak meg. Sőt, egyesek kifejezetten most látnak beszállási lehetőséget, amit személyes jelenlét nélkül, teljesen digitalizált módon is le lehet bonyolítani.

Dubaj legnagyobb ereje a válságkezelésben rejlik

- fogalmazott a Local Home iroda tulajdonosa. Róder Miklós emlékeztetett: az Egyesül Arab Emírségek az elmúlt évtizedekben számos globális sokkot – a pénzügyi válságtól a pandémiáig – gyors fejlesztésekkel és alkalmazkodással kezelt. A jelenlegi helyzetet sem összeomlásként, hanem átmeneti időszakként, erőforrás átcsoportosításként kezelik. Kérdés az, hogy mikor tér vissza a bizalom, amikortól - a mostani alapok mellett - a piac gyorsan újra felpöröghet. Dubaj jelenlegi 4,5 milliós lakosságát 2040-re megdupláznák, évente akár 750 ezer új beköltözővel. A modern emírség egyik legnagyobb vonzereje továbbra is az adózási környezet. Nincs személyi jövedelemadó, az ingatlanvásárlásnál egyszeri, 4 százalékos illetéket kell fizetni, a bérleti bevételek pedig a magánemberek esetében adómentesek. A különbség a hozamoknál válik igazán látványossá: egy 50 négyzetméteres lakás havi bérleti díja elérheti az 1 millió forintot, ami éves szinten 9-12 százalékos hozamot jelent hosszú távú kiadásnál és akár 15 százalékot rövid távú bérbeadással.Mindez együtt komoly versenyelőnyt jelent más európai piacokhoz képest. Nem véletlen, hogy a magyar befektetők mellett orosz, ukrán, kínai, brit és az amerikai tőke is jelen van.

Ha elhúzódik a válság, elsőként azok kerülnek lépéskényszerbe, akik a bérleti díjbevételből finanszírozták az újabb, még épülő lakás vételárának törlesztését. Ez az eddig működő modell kapott most gellert azzal, hogy a turizmus szünetel, a szállásfoglalásokat jellemzően szeptemberig lemondták - összegezte a helyzetet Engel Balázs. Hozzátette: egyelőre felszívja a piac a gyors kiszállásokból adódó kínálatot, sőt, már megjelentek a nagybefektetők, akik épp a jó vételekre vadásznak.