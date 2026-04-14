Van pénz az EU szerint a kazántámogatásra

Nemcsak a Magyar Energiahatékonysági Intézet fogadta megdöbbenéssel a Miniszterelnökség tegnapi nyilatkozatát arról, hogy "Brüsszel nem ad pénzt lakossági energetikai felújításra", hanem Brüsszelben sem értik, hogy mi az állítás háttere, hiszen a Bizottság által elfogadott Operatív Programokból kirajzolódik, hogy a forrás felhasználható ezen pályázatokra is. Utóbbi reakciót a Portfolió Brüsszelben kapta egy névtelenséget kérő, magas rangú EU-forrástól.