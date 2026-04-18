Czingel Ádám versei

2026-04-18 08:00:00 CEST

fehér éjszakák; Tanítások

fehér éjszakák

Hommage à Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij

padon ülnek a gondolatok

rajtuk a gondok és fehér

éjszakákon az angyalok

kik egykor toronyban éltek

és nem értették a szégyent

csak mellkasokra taposva

dobtak morzsákat az éppen

éhezőknek a boldogság

kenyerét félbetörve

nem értették a tolvajt sem

aki félve tör be és kemény

sarkukat gyomrába fúrták

annak is, aki máshogy élt

mint ők: kegyelmet

őrizve a szívben

de Isten csendje erősebb

volt és némán, szárnyak

nélkül hullottak a földre,

hogy tapasztaljanak és

érezzék ők is a vágyat;

a holdízű magányt –

angyalok járnak köztünk

és talán látni is őket:

egy-egy fehér éjszakán

Tanítások

Mikor minden szó sarló:

öleld magadhoz, aki szeret.

Mikor álmod tava kiapad,

ő vizet fakaszt neked.

Mikor az én megszűnik –,



olvadj össze vele.

Mikor a kalászok eltűnnek,

de ő veled marad: szeresd.

Mikor üresen áll a tarló,

csak arra vár, hogy bevesd.