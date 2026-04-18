szeretet;versek;Dosztojevszkij;

Czingel Ádám versei

fehér éjszakák
          Hommage à Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij

padon ülnek a gondolatok
rajtuk a gondok és fehér
éjszakákon az angyalok

kik egykor toronyban éltek
és nem értették a szégyent
csak mellkasokra taposva

dobtak morzsákat az éppen
éhezőknek a boldogság
kenyerét félbetörve

nem értették a tolvajt sem
aki félve tör be és kemény
sarkukat gyomrába fúrták

annak is, aki máshogy élt
mint ők: kegyelmet
őrizve a szívben

de Isten csendje erősebb
volt és némán, szárnyak
nélkül hullottak a földre,

hogy tapasztaljanak és
érezzék ők is a vágyat;
a holdízű magányt –

angyalok járnak köztünk
és talán látni is őket:
egy-egy fehér éjszakán

Tanítások

Mikor minden szó sarló:
öleld magadhoz, aki szeret.
Mikor álmod tava kiapad,
ő vizet fakaszt neked.
Mikor az én megszűnik –,

olvadj össze vele.
Mikor a kalászok eltűnnek,
de ő veled marad: szeresd.
Mikor üresen áll a tarló,
csak arra vár, hogy bevesd.

Másholban

címmel a könyvhétre jelenik meg a költő első verseskötete a Fekete Sas Kiadó gondozásában.