Czingel Ádám versei

fehér éjszakák
Hommage à Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij
padon ülnek a gondolatok
rajtuk a gondok és fehér
éjszakákon az angyalok
kik egykor toronyban éltek
és nem értették a szégyent
csak mellkasokra taposva
dobtak morzsákat az éppen
éhezőknek a boldogság
kenyerét félbetörve
nem értették a tolvajt sem
aki félve tör be és kemény
sarkukat gyomrába fúrták
annak is, aki máshogy élt
mint ők: kegyelmet
őrizve a szívben
de Isten csendje erősebb
volt és némán, szárnyak
nélkül hullottak a földre,
hogy tapasztaljanak és
érezzék ők is a vágyat;
a holdízű magányt –
angyalok járnak köztünk
és talán látni is őket:
egy-egy fehér éjszakán
Tanítások
Mikor minden szó sarló:
öleld magadhoz, aki szeret.
Mikor álmod tava kiapad,
ő vizet fakaszt neked.
Mikor az én megszűnik –,
olvadj össze vele.
Mikor a kalászok eltűnnek,
de ő veled marad: szeresd.
Mikor üresen áll a tarló,
csak arra vár, hogy bevesd.
Másholban
címmel a könyvhétre jelenik meg a költő első verseskötete a Fekete Sas Kiadó gondozásában.