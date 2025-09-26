A főpolgármester szerint Ukrajna nemcsak a maga függetlenségéért küzd, hanem azért is, hogy Európában a nemzetek önrendelkezése, a humanizmus legyen a rendező elv, ne a pőre erőszak.
A pszichológusok legfőbb bűne az lehetett, hogy ismertették a tudományos bizonyítékokat, amely szerint a szeretetteljes család fontosabb a gyerekeknek, mint a szülők neme.
A főpolgármester szerint a hatalom által ígért betiltás ellenére nem lehetetlen, hogy a júniusi felvonulás nagyobb lesz, mint eddig bármikor.
A 88 éves katolikus egyházfő üzenetet küldött a híveknek, külön megemlítve az őt ápoló kórház orvosait és egészségügyi dolgozóit.
"múltkor azt álmodtam, ravatalozóban ülök, mint / túlexponált fotón, a rokonok vonásait kifakítja a fény"
A menekültektől nem kell félni, hisz már rég itt élnek közöttünk – vallja a szakácsból lett plébános, Michels Antal, akit a Józsefvárosban a hajléktalanok papjaként ismernek.
Köszönöm az igaz barátoknak, hogy végig segítettek, és mellettünk álltak a legnehezebb időszakban. Köszönöm az embereknek, hogy szerették Imrét. Ő ezt végig érezte, tudta, emiatt dolgozott, amíg tudott, még betegen is. Ettől a szeretettől őrizte meg optimizmusát a végsőkig – A szerdán elhunyt Bajor Imre felesége üzente ezt jogi képviselőjén, illetve a Blikken keresztül.
"Kicsit több szeretet" - erre is szüksége van az új Országgyűlésnek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) szerint. Az üzenetet hordozó, a szervezet budapesti székházára kifeszített óriási molinót szerdán mutatták be a helyszínen.
A karácsony a vallási vonatkozáson túl a szeretet kifejezésének, a családi összetartozásnak az ünnepe, de ilyenkor megszaporodik a lelki elsősegély, a családsegítő szolgálatok munkája is, ami jelzi, hogy sokak számára veszélyeztetett időszakról van szó - figyelmeztet a pszichiáter.