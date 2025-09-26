Bajor Imre halála - Köszönöm, hogy szerettétek őt

Köszönöm az igaz barátoknak, hogy végig segítettek, és mellettünk álltak a legnehezebb időszakban. Köszönöm az embereknek, hogy szerették Imrét. Ő ezt végig érezte, tudta, emiatt dolgozott, amíg tudott, még betegen is. Ettől a szeretettől őrizte meg optimizmusát a végsőkig – A szerdán elhunyt Bajor Imre felesége üzente ezt jogi képviselőjén, illetve a Blikken keresztül.