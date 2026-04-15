Bennfentes kereskedelem: márciusban megszüntette a Magyar Péterrel kapcsolatba hozott büntetőeljárást a főügyészség

A Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője közölte, a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése.

„Megkeresésére tájékoztatom, hogy a bennfentes kereskedelem bűntette miatt folyamatban lévő büntetőeljárást – mivel a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése – a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) 2026. március 23-án megszüntette” – tudta meg a KNYF szóvivőjétől, Kovács Katalintól az Economx.

A portál felidézi, még február 23-án Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész egy írásbeli kérdésre azt közölte, hogy a bennfentes kereskedelem bűntette miatt a Központi Nyomozó Főügyészségen indult büntetőeljárás továbbra is felderítési szakban van. Ezt a fideszes országgyűlési képviselő Budai Gyula kérdésére válaszolta legfőbb ügyész. A politikus felidézte, hogy „a Magyar Nemzeti Bank 2023. szeptember 28-án indított hivatalból piacfelügyeleti eljárást több személlyel szemben (6 fő), majd azt kiterjesztette 2024. november 28-án Magyar Péter által vásárolt Opus Global részvények vizsgálatára. A sajtóban megjelent hírek alapján, a gyanú szerint több személy is bennfentes információk birtokában vásárolt jelentős mennyiségű OPUS Global részvényt 2023. július 21-én tőzsdezárás előtt. Az OPUS Global Zrt. tőzsdezárást követően részvény visszavásárlási akciót hirdetett, amely a részvények értékének jelentős növekedését eredményezte. Sajtóhírek szerint tőzsdezárás előtt, 2023. július 21-én Magyar Péter, az egyéb részvényeit eladta, és több tíz millió forint értékben vásárolt OPUS Global részvényeket. 2023. július 24-én hétfőn, tőzsdenyitás után, az emelt árfolyamú OPUS Global részvényeket eladta, és több millió forintos haszonra tett szert. Magyar Péter ebben az időben a Magyar Bankholding Zrt. felügyelőbizottság tagja volt.” Arra is kitért, hogy ezért Magyar Péter ellen feljelentést tett bennfentes részvénykereskedelem miatt a Központi Nyomozó Főügyészségen 2025. november 26-án.

Az novemberben derült ki, hogy a Magyar Nemzeti Bank lezárta az üggyel kapcsolatos vizsgálatot. Magyar Péter akkor kiemelte, „a Magyar Nemzeti Bank kimondta, hogy a fideszes hazugságokkal ellentétben sem bennfentes kereskedelmet, sem piacbefolyásolást nem követtem el”. A Tisza Párt elnöke arról tájékoztatott, hogy az MNB intézkedés alkalmazása nélkül megszüntette a bennfentes kereskedelem és tiltott piaci manipuláció miatt ellene indított mindkét eljárást. „Az egyiket jogsértés hiányában, a másikat azért, mert hónapokig nem volt képes felderíteni a tényállást” – írta Magyar Péter. Hozzátette, „ismét kiderült, hogy Orbán Viktor, valamint a fideszes bűntársai és propagandistái hónapokig hazudoztak a magyar embereknek és minden alap nélkül vádoltak bűncselekmények elkövetésével. Az is kiderült, hogy Varga Mihály jegybankelnökként nem hajlandó behódolni Orbán Viktor maffiafőnöknek.”

