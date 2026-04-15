Magyarország következő miniszterelnöke a mikrofonok mögött

Magyar Péter telefonon egyeztetett Recep Tayyip Erdoğannal, Andrej Babištól gratuláló levelet kapott

Robert Golobot budapesti kétoldalú tárgyalásra hívta, Markus Söder bajor miniszterelnökkel pedig a kétoldalú gazdasági és kulturális kapcsolatok további erősítéséről állapodtak meg.

Ma telefonon egyeztettem Recep Tayyip Erdoğannal, Törökország elnökével – közölte kedd este Magyar Péter a Facebook-oldalán.

A leendő miniszterelnök arról számolt be, Erdogan gratulált a választási győzelemhez, valamint jókívánságait küldte Magyarországnak és a magyar embereknek. „Egyetértettünk abban, hogy folytatjuk az országaink közötti együttműködést az energetika, a biztonságpolitika, a kereskedelem és a kultúra területén” – írta, hozzátéve,

a török elnök meghívta Ankarába, ő pedig meghívta Erdogant Budapestre az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójára.

Magyar Péter bejegyzésében arra is kitért, hogy gratuláló levelet kapott Andrej Babištól, Csehország miniszterelnökétől,

és örömmel elfogadta a prágai látogatásra szóló meghívását.

A posztból kiderül, Szlovénia miniszterelnökét, Robert Golobot Magyar Péter hívta telefonon budapesti kétoldalú tárgyalásra. Markus Söder bajor miniszterelnökkel pedig a kétoldalú gazdasági és kulturális kapcsolatok további erősítéséről állapodtak meg.

Magyar Péter a bejegyzést azzal zárta: holnap is több fontos nemzetközi egyeztetése lesz, miután reggel, másfél év után meglátogatja a „köz”médiát és utána Sulyok Tamást.

További 82-t várnak, az utolsó Wellingtonból jön.