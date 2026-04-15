Magyar Péter telefonon egyeztetett Recep Tayyip Erdoğannal, Andrej Babištól gratuláló levelet kapott

Ma telefonon egyeztettem Recep Tayyip Erdoğannal, Törökország elnökével – közölte kedd este Magyar Péter a Facebook-oldalán.
A leendő miniszterelnök arról számolt be, Erdogan gratulált a választási győzelemhez, valamint jókívánságait küldte Magyarországnak és a magyar embereknek. „Egyetértettünk abban, hogy folytatjuk az országaink közötti együttműködést az energetika, a biztonságpolitika, a kereskedelem és a kultúra területén” – írta, hozzátéve,
a török elnök meghívta Ankarába, ő pedig meghívta Erdogant Budapestre az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójára.
Magyar Péter bejegyzésében arra is kitért, hogy gratuláló levelet kapott Andrej Babištól, Csehország miniszterelnökétől,
és örömmel elfogadta a prágai látogatásra szóló meghívását.
A posztból kiderül, Szlovénia miniszterelnökét, Robert Golobot Magyar Péter hívta telefonon budapesti kétoldalú tárgyalásra. Markus Söder bajor miniszterelnökkel pedig a kétoldalú gazdasági és kulturális kapcsolatok további erősítéséről állapodtak meg.
Magyar Péter a bejegyzést azzal zárta: holnap is több fontos nemzetközi egyeztetése lesz, miután reggel, másfél év után meglátogatja a „köz"médiát és utána Sulyok Tamást.