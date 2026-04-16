Sulyok Tamás ráéghet a Fideszre, Orbán Viktor pártjának fog fájni, ha nem mond le

2026-04-16 10:18:00 CEST

Ha az államfő nem távozik, az fájni fog a Fidesznek. Ráadásul már Toroczkai László is az eddigi kormánypárt szavazóira pályázik – mondja a lapunknak nyilatkozó elemző.

Magyar Pétert több mint 3 millió ember hatalmazta fel, hogy bontsa le az Orbán-rendszert. Ha ennek Sulyok Tamás államfő ellenáll, azzal még több politikai kárt okoz a Fidesznek – erről beszélt lapunknak Vető Balázs. A Forrás Társadalomkutató Intézet alapítója ezért úgy véli: Sulyok eséllyel megfogadja Magyar felszólítását és távozik hivatalából.

Az államfő kedden jelezte, hogy a parlament alakuló ülésén Magyar Pétert fogja majd hivatalosan is felkérni a kormányalakításra, aki viszont ismét lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt. A Tisza Párt elnökével négyszemközti egyeztetést folytattak a Sándor-palotában, majd Magyar sajtótájékoztatón árulta el: Sulyok állítólag „hajlandó megfontolni az erre vonatkozó érveit”. A leendő miniszterelnök szerint felmerült, hogy közvetlen elnökválasztást vezessenek be, mert kormányfőként ő is örülne neki, ha ezzel korlátoznák az ő hatalmát.

Sulyok Tamás egyébként Orbán Viktort és Semjén Zsoltot, valamint Toroczkai Lászlót is fogadta hivatalában. Orbán nem tartott sajtótájékoztatót, Toroczkai viszont hangsúlyozta, hogy a Mi Hazánk nem támogatja Sulyok idő előtti menesztését, mert ez „obstrukció” lenne, és kikezdené a fékek és ellensúlyok rendszerét. Toroczkai továbbá jelezte: az alaptörvény módosítását is csak akkor támogatnák, ha feloszlatják a parlamentet és alkotmányozó nemzetgyűlést hívnak össze.

Mindezt a jobboldali térfél átrendeződéseként értékeli Vető Balázs. Szerinte a Mi Hazánk elnökének megszólalásai nem egyszerűen a Fidesz támogatásáról szólnak. – Ő most valójában a Fidesz radikálisabb szavazóit próbálja megszólítani – fogalmazott. Az elemző úgy véli: a választás után megváltoztak a jobbos erőviszonyok: a Fidesz meggyengült, míg a Mi Hazánk a vártnál erősebb eredményt ért el. Így Toroczkai célja, hogy a jobboldalon vezető szerepbe kerüljön, és hosszabb távon kihívója legyen Magyar Péternek.

„A Magyar Péter jogállami obstrukciójáról szóló mostani kritikák a Fidesz részéről hiteltelenek. Sok szavazójuk viszont tényleg azt hiszi, hogy az eddigi Fidesz maga a jogállam. Tehát Toroczkai az aggódó kommunikációval a válságba került kormánypárt helyére pályázik náluk” – értékelt Vető Balázs. A fideszes influenszerek jogállamot féltő Facebook-posztjait ezzel szemben inkább belső stabilizációs kísérletként írta le. „A Fidesz jelenleg a saját táborához beszél” – fogalmazott. Mint mondta, ez érthető stratégia: több mint kétmillió szavazót kell egyben tartani, miközben az elmúlt napok történései könnyen megingathatják ezt a közösséget. „Ilyenkor olyan üzenetekre van szükségük, amelyek egységesen átélhetők a saját világképükben” – tette hozzá.

Az elemző szerint a vita egyik kulcskérdése az, hogy mindez politikailag használ-e Magyar Péternek. Úgy látja: a választási eredményből egyértelmű felhatalmazás olvasható ki.

– Ez nem egy szűk többség, hanem erős társadalmi üzenet: változást akarnak, rendszerszintűt

– mondta. Hozzátette: jogi akadálya ennek nincs, kétharmados többséggel ezek a lépések megtehetők, és a választók egy jelentős része pontosan ezt várja el.

Vető hangsúlyozta azt is, hogy Magyar nem titkolta szándékait. – Nem árult zsákbamacskát: már a kampányban egyértelművé tette, hogy ezekhez az eszközökhöz nyúlna – mondta. Szerinte ezért aligha érheti az a vád, hogy most váratlanul radikális lépéseket tesz. A legnagyobb kérdés ugyanakkor az, hogy maga Sulyok Tamás milyen utat választ, és valóban lemond-e, ahogy Magyar szeretné. Vető szerint az államfő eddigi szereplése alapján nem tűnik konfliktuskeresőnek. – Abból, amit eddig láttunk, nem az rajzolódik ki, hogy ő egy ilyen típusú politikai harcba beleállna. Inkább egy visszafogott, ceremoniális szerepfelfogást látott benne, amely távol áll az éles hatalmi küzdelmektől. Ha azonban mégis harcolni kezd, és elhúzódó konfliktus alakul ki Sulyok és a Tisza-kormány között, annak következményei világosak lehetnek. – Egy szoros eredménynél ez kockázatos lenne a Tiszának, de egy ilyen erős felhatalmazás mellett inkább erősíti – vélte Vető. Szerinte

egy hosszan tartó vita azt az érzetet keltené, hogy a korábbi rendszer nem hajlandó átadni a hatalmat, és megerősítené a képet, hogy a Fidesz nem fogadja el a választói akaratot.

– Ez a Fidesznek ártana, Magyart pedig még inkább abba a szerepbe helyezné, hogy a választók akaratát képviseli – fogalmazott.

Vető szerint a Magyar által felvetett közvetlen elnök-választás valóban erősíthetné a fékek és ellensúlyok rendszerét, hiszen nagyobb legitimitást adna az államfőnek. Ugyanakkor óvatosságra intett: „egy ilyen horderejű változást nem lehet egyik napról a másikra bevezetni”. Mint mondta, „az ördög itt tényleg a részletekben van”, ezért előtte széles társadalmi egyeztetésre lenne szükség, nem pusztán gyors jogalkotásra.

Felmerült egy technikai jellegű, mégis politikailag pikáns kérdés is: mi történik, ha Sulyok Tamás nem várja meg az új parlament megalakulását, és már holnap lemond. Vető Balázs szerint ennek van egy világos alkotmányos logikája, ami érdekes következményekkel járna.

– Ha Sulyok Tamás most mondana le, akkor ideiglenesen Kövér László töltené be az államfői tisztséget

– hívta fel a figyelmet. Ennek valójában korlátozott jelentősége lenne a Fidesz számára, nem tudnák vele nehéz helyzetbe hozni Magyar Pétert. – Abban a pillanatban, hogy megalakul az új Országgyűlés és megválasztják az új házelnököt, automatikusan ő veszi át ezt a szerepet – magyarázta.

Ebből következik az is, hogy egy lehetséges forgatókönyv szerint az új parlament többsége saját házelnököt választ, aki ideiglenesen államfőként is működhetne, amíg eldől, milyen rendszerben és milyen módon választanak végleges köztársasági elnököt. „Ebben az értelemben még az átmeneti időszakban is a választói akarat érvényesülne” – jegyezte meg az elemző.