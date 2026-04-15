Toroczkai László kiállt Sulyok Tamás mellett és bejelentette, csak azért is megóvják a választást

2026-04-15 13:18:00 CEST

Ezzel némileg ellentmondásban kifejtette, nem vonja kétségbe, hogy a választást a Tisza Párt nyerte és hogy Magyar Péter lesz a következő miniszterelnök.

A nap folyamán óvást jelentett be a vasárnapi országgyűlési választás eredményével kapcsolatban a Mi Hazánk Mozgalom - közölte a Sulyok Tamás köztársasági elnökkel a Sándor-palotában szerdán folytatott egyeztetésről távozva újságírókkal Toroczkai László, a párt elnöke.

Toroczkai László - aki élesen vissza szokta utasítani, ha a Mi Hazánkat egyesek a Fidesz szatellitpártjának tartják - közölte, most választási kifogást nyújtottak be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, a hivatalos végeredmény kihirdetésekor pedig meg fogják fellebbezni azt.

„Nem vonjuk természetesen kétségbe, hogy a Tisza Párt megnyerte ezt a választást, és hogy a következő miniszterelnök Magyar Péter lesz” - közölte ugyanakkor. Elmondása szerint azért indítják el az eljárást, hogy fellépjenek a Facebook közösségi platform mögött álló Meta ellen, amely szerinte akadályozta a Mi Hazánk kampányolását. „Nem lehet sajtószabadságról és tiszta választásokról beszélni, ameddig ez a helyzet nem szűnik meg” - jelentette ki Toroczkai László, hangsúlyozva, hogy nem tudnak az online térből kiszorítva egyenlő feltételek mellett versenyezni riválisaikkal.

A Mi Hazánk elnöke kijelentette maximálisan támogatják a sajtószabadság helyreállítását. Hangsúlyozta továbbá, hogy „demokráciát, demokratikus jogállami működést nem lehet helyreállítani antidemokratikus, puccsszerű eszközökkel”, ezért nem fogadják el, hogy a Fidesz „katasztrofális, aránytalan és igazságtalan” választási rendszeréből fakadó kétharmados többséggel visszaélve lerövidítsék az államfő vagy más, a jogállamiságból fakadó tisztségek betöltésének idejét.

Toroczkai László elmondta, teljes mértékben tiszteletben tartják a magyar emberek által a választáson meghozott döntést, de most még nem tudni, Sulyok Tamás köztársasági elnök hogyan fog működni.