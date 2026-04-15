Sulyok Tamás Magyar Péternek fogja adni a kormányalakítási megbízást, megfontolja, hogy lemondjon

2026-04-15 11:14:00 CEST

Legkorábban május 4-én kerülhet sor az Országgyűlés alakuló ülésére, a köztársasági elnök szerint reálisan május 6-7. lehet az időpont.

Körülbelül 40 perces megbeszélést folytattam Sulyok Tamás köztársasági elnök úrral – jelentette ki Magyar Péter szerda délelőtt a Sándor-palota előtt tartott doorstep sajtótájékoztatóján. A leendő miniszterelnök hozzátette, ez egy sűrű nap, bejutotta a magyar közmédiába is, és szerinte mindenki számára nyilvánvaló volt, miért van szükség változásra.

Magyar Péter felidézte, megköszönte a meghívást, megállapodtunk pár dologban. A köztársasági elnök tájékoztatta, hogy őt fogja felkérni miniszterelnöknek, és miután a parlament megválasztja, ő kap kormányalakítási meghívást. Már most pénteken megkezdődnek az egyeztetések a pártok között a leendő országgyűlési bizottságokról, és magáról az alakuló ülés menetéről is.

A köztársasági elnök – folytatta – elmondta, számításaik szerint legkorábban május 4-én kerülhet sor az Országgyűlés alakuló ülésére, de reálisan május 6-7. lehet ez. Ő is úgy gondolja, a magyar nemzet érdeke, hogy egy ilyen erős felhatalmazás után a lehető leggyorsabban megtörténjen a kormányváltás és egyben rendszerváltás.

Magyar Péter közölte, elmondta a köztársasági elnöknek, hogy a magyar emberek egy rendszerváltásra szavaztak, valamint az ő és

a magyar emberek szemében Sulyok Tamás alkalmatlan arra, hogy a törvényesség felett őrködjön, erkölcsi mérce vagy példakép legyen.

ezért a köztársasági elnöknek le kell mondania.

Sulyok Tamás erre úgy válaszolt hogy megfontolja a lemondást.

Magyar Péter később a Telex kérdésére elmondta, végig udvarias hangnemben folyt a beszélgetés, Sulyok Tamással már régebb óta ismerik egymást, a köztársasági elnök ismeri a lemondásra felszólító érveit.

Magyar Péter nem sokkal korábban a Facebook-oldalán közölte, hogy megérkezett a Sándor-palotába a köztársasági elnökhöz. Hozzátette, „Sulyok Tamás méltatlan arra, hogy megtestesítse a magyar nemzet egységét. Alkalmatlan arra, hogy a törvényesség őre legyen. Nem alkalmas arra, hogy erkölcsi mérce és példakép legyen. Sulyok Tamásnak az új kormány megalakulását követően haladéktalanul távoznia kell a hivatalából”.

Sulyok Tamás hétfőn közölte, hogy személyes egyeztetésre hívta az Országgyűlésbe jutó pártok vezetőit. Nem sokkal később Magyar Péter leszögezte: „Levelet kaptam a köztársasági elnöktől. Ott leszek szerdán. Magyarország érdeke a mielőbbi kormányzati átadás-átvétel és az új kormány beiktatása.”

Mint ismert, az Alaptörvény szerint a köztársasági elnöknek a választás utáni 30 napon belül, vagyis legkésőbb május 12-re össze kell hívnia az új Országgyűlés alakuló ülését, ahol az államfő megteszi javaslatát a miniszterelnök személyére.