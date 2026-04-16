Portugál madártollak

Bella Baxter (Emma Stone) Lisszabon szürreális, pasztellszínű utcáin kóborol, amikor megáll egy erkély alatt. Odafönt egy örömlány ül XVIII. századi ruhában, egy tizenkét húros portugál gitáron kíséri saját énekét. A dallam tradicionális fado, a szöveg modern és egzisztencialista: az üres szoba annyira tele van a sűrű semmivel, hogy már a levegőnek sincs helye – hangzik el az O Quarto (A szoba) című dalban. Jórgosz Lánthimosz Arany Oroszlánnal és négy Oscar-díjjal is jutalmazott fekete komédiája, a Szegény párák idézett jelenete Bella Baxter történetében fordulópontot hoz. A fado mély melankóliája megnyitja számára az érzelmi mélység kapuját, és az addig csak a hedonista élvezeteket hajhászó „gyermek” megáll, reflektál önmagára: fölfedezi, a világ nem csak szín és öröm, hanem szomorúság és szenvedés is. E kulcsjelenet a fado énekesnőt is ismertté tette az egész világ előtt – Carminhót a film bemutatásának évében, 2023-ban Latin Grammyre is jelölték mérföldkőnek számító albumáért, a Portuguesáért.
Édesbús énekek és életigenlő, mosolygós dalok: a magyar közönség jól rezonál a portugál fado világára – az elmúlt években többször koncertezett nálunk Joana Amendoeira (akinek Presser Gábor is írt dalt) és Ana Moura, míg a fado dívája, Mariza féltucat alkalommal adott koncertet Magyarországon. Carminho most lépett fel először Magyarországon, pedig 2021-ben, a Szegény párák forgatása idején két hetet töltött Budapesten (a film Magyarországon forgott). És mint a Müpa színpadán állította: igazán beleszeretett a magyar fővárosba, a magyarokba.
Carminho (Maria do Carmo Carvalho Rebelo de Andrade) ma a modern fado egyik legnagyobb csillaga, sokan Amália Rodrigues szellemi örökösének tartják. Nemcsak énekesnő, hanem zeneszerző és szövegíró is, bátran feszegeti a műfaj határait. Lisszabonban született 1984-ben, a fadót a DNS-ében hordozza: édesanyja, Teresa Siqueira szintén híres fadista. Carminho gyerekként a család lisszaboni fado házában, a Taverna do Embuçadóban tanulta el a műfaj csínját-bínját a legnagyobbaktól, ahol megfordult a műfaj örök királynője, Amália Rodrigues is. Bár tizenkét éves korában már megmutatta a tehetségét a nyilvánosságnak, mégsem volt egyértelmű számára, hogy édesanyja nyomdokaiba lépjen. Marketingesként diplomázott, majd humanitárius missziókban fedezte fel azt a világot, amelyre Bella Baxter szemét is felnyitotta egy fado dal. Carminho 2009-es debütáló albuma, a Fado után azonnal berobbant a zenei életbe, tavaly megjelent albuma, az Eu vou morrer de amor ou resistir (Meghalok a szerelemtől, vagy ellenállok) már a hetedik – ez a lemez alkotta a kedd esti koncert gerincét.
Este nyolc után Carminho egy laza szabású, sötét tónusú nadrágkosztümben jelent meg a színpadon, amelyet kontrasztos textilbetoldások és optikai rétegzés tett avantgárddá. Öltözéke szinte láthatóvá tette a muzsikáját: dalai a fado legmélyebb gyökereihez nyúlnak vissza, de modern, személyes köntösbe öltöztetik azokat – mindenféle harsányság nélkül. Az első dal, a Balada do país que dói (Ballada a fájó országról) az új album nyitódala is: acapella invokációval indít, majd keserésesen reflektál Portugáliára, az ott élők küzdelmeire – e dal élőben is nagyon hamar berántja a hallgatóságát abba a világba, amelyben Carminho a portugál identitásról, a női sorsokról és az érzelmek ezer arcáról mesél. A dalok egy része a szerelem különböző fázisait járja körbe, de akad olyan is, mint például a Saber (Tudni), amely a tudást, az élettapasztalatot és az önismeretet teszi témává. Nem is akármilyen hangzással: a hagyományos fado elemek Laurie Anderson éteri, angol nyelvű vokáljaival, a vocoder modulált hangjaival, valamint a mellotron által megszólaltatott mágneslemezek „szimfonikus” harmóniáival keverednek. Carminho merészen kísérletezik a hangzással: a mellotron mellett megszólal olyan, még a Beatles által ismertté tett elektronikus hangszer is, mint az Ondes Martenot, vagy az ötvenhat kromatikusan hangolt üvegrúdból álló Cristal Baschet. A gitárok helyenként mernek visszhangosak lenni – vagy éppen vonóval szólaltatják meg az elektromos gitárt – Carminho pedig a loop éneket is beveti.
A koncert mindemellett nem egy progresszív rock irányába mutató, modern fadót mutatott be, hanem egy olyan művészt helyezett lágy fénybe, aki valóban megéli mindazt, amit ír és előad. Az À sombra do teu cabelo (A hajad árnyékában) című dalt – mint arról a színpadon végig oldott, közvetlen Carminho mesélt – kisfiának születése ihlette. A hajszálak között megbúvó árnyékban fellelhető a hit és a virágzó szegfűk illata – az anyaság egyik legmeghatóbb vallomása. Meghallgathattuk Estrela (Csillag) című dalát is, amelyet Ferenc pápának – és a 2023-as lisszaboni Ifjúsági Világtalálkozó másfél milliós résztvevője előtt – énekelt el.
A ráadás záródala, a mikrofon és erősítő nélkül elhangzó As minhas penas (Az én tollaim/bánataim) a 2023-as Portuguesa című album kulcsdala, puritán hangszerelésű és mélyen filozofikus. A bánatot (penas) úgy hordozzuk, mint a madár a tollait (penas). A tollak súlytalanok, de nélkülük a madár nem tud repülni: a szenvedéseink nehezek, mégis ezek tesznek minket azzá, akik vagyunk, és ezek emelnek fel. Ez a dal tulajdonképpen a fado műfajának a definíciója – és az életé is.
Infó: Carminho. Müpa, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem. 2026. április 14. André Dias (portugál gitár), Flávio Cardoso (akusztikus gitár), Tiago Maia (akusztikus basszusgitár), Pedro Geraldes (pedal steel gitár), João Pimenta Gomes (mellotron).