Bödőcs Tibor Hadházy Ákos bukásáról: Azért jegyezzük meg, hova tesszük el a Batman-lámpát

Búcsúzik hősünk, a Kárpát-medence Polipjának rettenthetetlen Cattani felügyelője - írta Bödőcs Tibor humorista a Facebookon Hadházy Ákosról, majd köszönetet mondott az Országgyűlésből távozó ellenzéki országgyűlési képviselőnek.
A független politikus egyszemélyes harcaira utalva a humorista hozzáfűzte: „Azért jegyezzük meg, hova tesszük el a Batman lámpát!”
A bejegyzéshez Bödőcs Tibor mellékelt egy rövid videórészletet is az egyik előadásából, amely azt eleveníti fel, hogy Hadházy Ákos autójába szándékosan belehajtott Hatvanpusztánál az Orbán-birtok egyik biztonsági őre.