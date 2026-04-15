Bödőcs Tibor Hadházy Ákos bukásáról: Azért jegyezzük meg, hova tesszük el a Batman-lámpát

2026-04-15 19:46:00 CEST

A humorista köszönetet mondott a választáson alulmaradó ellenzéki politikusnak az eddigi munkájáért.

Búcsúzik hősünk, a Kárpát-medence Polipjának rettenthetetlen Cattani felügyelője - írta Bödőcs Tibor humorista a Facebookon Hadházy Ákosról, majd köszönetet mondott az Országgyűlésből távozó ellenzéki országgyűlési képviselőnek.

A független politikus egyszemélyes harcaira utalva a humorista hozzáfűzte: „Azért jegyezzük meg, hova tesszük el a Batman lámpát!”

A bejegyzéshez Bödőcs Tibor mellékelt egy rövid videórészletet is az egyik előadásából, amely azt eleveníti fel, hogy Hadházy Ákos autójába szándékosan belehajtott Hatvanpusztánál az Orbán-birtok egyik biztonsági őre.