Magyar Péter magyarországi látogatásra hívta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt

2026-04-16 07:44:00 CEST

A meghívás meglepő egy kicsit, a leendő miniszterelnök ugyanis már jelezte, visszaléptetné Magyarországot a Nemzetközi Büntetőbíróságba, amely 2024. november 21-én körözést adott ki az izraeli miniszterelnök ellen háborús bűnök gyanúja miatt.

Nem kellett sokat várni az első önellentmondásra Magyar Péter külpolitikai elképzeléseiben: az izraeli külügyminisztérium tájékoztatása szerint a leendő magyar miniszterelnök telefonon tárgyalt Benjamin Netanjahu izraeli kormányfővel, akit meg is hívott Budapestre, annak ellenére, hogy többször is hangsúlyozta, Magyarország visszalép a Nemzetközi Büntetőbíróságba (ICC). Ez az az ICC, amely 2024. november 21-én körözést adott ki az izraeli miniszterelnök ellen a Gázai övezetben elkövetett háborús bűnök gyanúja miatt.

Gyaníthatóan udvariassági meghívásról van szó, az izraeli külügy bejelentése szerint a bemutatkozó beszélgetés szívélyes hangvételben zajlott. Magyar Péter kijelentette, hogy fenn kívánja tartani Magyarország és Izrael szoros kapcsolatát, meg is hívta Benjámin Netanjahut, hogy vegyen részt Budapesten az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulójának megemlékezésein. Benjamin Netanjahu üdvözölte ezt, elfogadta a meghívást, és meghívta Magyar Pétert egy Jeruzsálemben tartandó izraeli-magyar kormánytalálkozóra. Magyar Péter korábban jelezte, hogy Donald Trump amerikai elnököt és más politikai vezetőket is meghívna az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc évfordulóján tartandó ünnepségre.

Mint ismert, az ICC-ből Orbán-kormány azután léptette ki Magyarországot, mert a testület népirtásért nemzetközi elfogatóparancsot adott ki az izraeli kormányfő ellen. Ezt a bejelentést az izraeli miniszterelnök 2025. április 2-6. közötti hivatalos magyarországi látogatására időzítették.

Magyar Péter a legutóbb a 2026. április 12-i parlamenti választás másnapján tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján jelezte, hogy a kilépés folyamatát megfordítani már nem lehet, de utána ő visszaléptetné Magyarországot az ICC-be. Az egész még hónapokig tarthat.

Ami a telefonbeszélgetést illeti, Benjamin Netanjahu kifejezte meggyőződését, hogy a leköszönő magyar kormányfővel, Orbán Viktorral kialakított szívélyes kapcsolatok megmaradnak Magyar Péter hivatali ideje alatt is . A két vezető megállapodott egy külügyminiszteri találkozóban is, amelyen várhatóan megvitatják Izrael és Magyarország szoros kapcsolatainak további erősítését. Magyar Péter egyébként érdemben nem számolt be az telefonbeszélgetésről, csak annyit közölt, hogy csütörtökön többek között Románia, Izrael, Írország és Portugália miniszterelnökével egyeztetett, továbbá Pásztor Bálinttal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével és Gubík Lászlóval, a szlovákiai Magyar Szövetség elnökével is tárgyalt, őket jövő hétre hívta meg Budapestre.

Izrael a palesztin szélsőséges szervezet, a Hamász 2023 október 7-i terrortámadása után indított háborút a Gázai övezet ellen. amelyben egy 2025. szeptemberi ENSZ-jelentés szerint az izraeli hadsereg az IDF háborús bűnöket követett el. A háborúban az izraeli légitámadások gyakorlatilag az enklávé egészét lerombolták, beleértve a kórházak nagy részét is, a politikai vezetés pedig a nemzetközi segélycsomagok célba érését megakadályozva szándékosan éhínséget idézett elő a palesztin földsáv területén. Jelenlegi ismeretek szerint 2023. október 7-én a Hamász terroristái 1195 embert öltek meg Izraelben, a háború palesztin halálos áldozatainak a száma 72 ezer felett jár. Az áldozatok jelentős része nő és gyerek.