Cser-Palkovics András: Jelen pillanatban a Fidesznek nem a Tiszával kell foglalkoznia, hanem a párt jövőjével

2026-04-15 23:46:00 CEST

Székesfehérvár fideszes polgármestere elismerte, vasárnap velük szemben volt nemzeti ellenállás. A pártból való kilépést sem zárta ki.

A Partizánnak adott interjút Székesfehérvár fideszes polgármestere, Cser-Palkovics András, amelyben elsősorban természetesen a kormánypárt választási vereségéről kérdezték. Az Orbán-kormányt visszafogottan, de korábban is kritizáló városvezető egyebek között úgy értékelt, túl agresszív és arrogáns volt a Fidesz-KDNP kommunikációja, a háborúellenes kampányról pedig az volt a véleménye, hogy „ha béke az üzenetünk, akkor nem lehet háborús a narratívához kapcsolódó szókészletünk”.

A 444 szemléje szerint a polgármester az adás vége felé még a Fideszből való kilépést sem zárta ki, s jelenleg az a kérdés számára, hogy egyáltalán marad-e polgármester. „A munkámat nem igazolták vissza, és kérdés számomra, hogy van-e nekem motivációm egy olyan közéletben, ahol ennyire nem számít adott esetben a lokalitás és a helyi közösség közös munkája” - mondta.

Cser-Palkovics András úgy értékelt, hogy jelen pillanatban a Fidesznek nem a Tiszával kell foglalkoznia, hanem a párt jövőjével. „Nekünk nem azt kell mondani, amit itt az elmúlt napokban egy-két fideszes politikus mondott, hogy legyen nemzeti ellenállás. Nem, a nemzeti ellenállás vasárnap volt. Velünk szemben” - jelentette ki.

A polgármester szerint a pártot jelenleg Orbán Viktor tartja egyben, de hogy a jövőben ki fogja Magyar Pétert kihívni, nem tudni. A választmányi ülésen mindenesetre személyi kérdésekben is dönthetnek majd, a polgármester például új elnökséget szorgalmazna, ugyanis a Tisza sokáig tud majd Orbán Viktor árnyékára mutogatni. Azt ő is elmondta, hogy meg kell szabadulni az „urizáló kullancsrétegről”, de ezzel kapcsolatban konkrét példát Garancsi Istvánon kívül nem említett.

Székesfehérvár polgármestere szerint jó lett volna, ha a pártvezetés többet beszél az önkormányzatokkal. A kormány Budapest-politikája elhibázott volt, s már a 2019-es, több városban is ellenzéki sikereket hozó önkormányzati választások után kialakult egy probléma, amely az önkormányzatok és a kormány viszonyában is szembenállásokat eredményezett. Ennek hatásai Cser-Palkovics András szerint 2024-ben is látszódtak, az önkormányzati választási eredmények és az európai parlamenti listák eredményei közötti különbségben.

A városvezető hibának tartja a fideszesek médiához való hozzáállását is, például úgy látta, eleve nem neki kéne az olyan stúdiókban ülni, mint a Partizáné, leginkább az országos politikusokat hiányolta ezekről a helyekről. Azt is hibának tartja, hogy Orbán Viktor nem állt ki vitára Magyar Péterrel, és hogy nem adott interjúkat szélesebb körben.