Cser-Palkovics András minden képviselőjelöltet meghív a székesfehérvári Városházára

2026-02-17 17:07:00 CET

Beszélgetne velük, hogy aztán mindenki beszélgethessen mindenkivel.

Minden, a két fehérvári székhelyű választókerületben nyilvántartásba vett képviselőjelöltet meg fog hívni magához Székesfehérvár fideszes polgármestere.

Cser-Palkovics András egy keddi Facebook-posztban azt írta, elmúlt napokban több jelölőszervezet is megkereste őt, hogy szeretnék, ha fogadná jelöltjeiket a polgármester. A politikus igent mondott a megkeresésre. Mindezt azzal indokolta, hogy Székesfehérvár egységét nem írhatja felül az országos kampány zaja.

Hozzátette, mindenkinek kíváncsi a programjára, mit vállalnak és mit tudnak tenni Székesfehérvárért. „Szeretném, ha beszélgetnénk, és ők is beszélgetnének egymással. Ha valami, akkor ez viheti előre a közös ügyeinket!” - zárta sorait Cser-Palkovics András.