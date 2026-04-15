Magyar Péter az MTVA állománygyűlése után: javaslom, hogy ne indítsanak fegyelmit

2026-04-15 22:20:00 CEST

Felszólította a vezetést, hogy tegyék ezt.

Az állami média alkalmazottai közül többen felszabadulásként élték meg a Tisza Párt április 12-i győzelmét - állította Magyar Péter a Facebookon.

A Tisza Párt elnöke a Pitbull néven ismert hírigazgató, Németh Zsolt útbaigazításaival kapcsolatban az eddig ismert információkon felül azt állította, hogy telefonnal rögzítették az MTVA megjelent munkatársait, hogy aztán fegyelmi eljárást indíthassanak azok ellen, akik ellenkeztek. Ezzel kapcsolatban felszólította a vezetést, hogy ne tegyék.

„A Tisza-kormány egyik első intézkedése lesz a közmédia hírszolgáltatásának azonnali felfüggesztése mindaddig, amíg újra biztosított nem lesz minden feltétel a pártatlan és objektív hírközléshez. A Tisza-kormány biztosítja majd a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését és a tiltott állami támogatás eltörlését” - zárta posztját Magyar Péter.