Lövöldözésig fajult egy vita egy benzinkútnál Szegeden

Lövöldözés volt csütörtök dél körül Szegeden az egyik benzinkút környékén – számol be a szeged365.hu.
A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság a portál megkeresésére azt közölte, hogy a Fonógyári úton alakult ki nézeteltérés két férfi között.
A szóváltás rövid időn belül elfajult, melynek során az egyik fél egy gáz-riasztó pisztolyból több lövést is leadott, majd a fegyverrel bántalmazta a másik férfit, aki ennek következtében megsérült.
Az esettel összefüggésben a Szegedi Rendőrkapitányság felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettének gyanúja miatt büntetőeljárást indított – írja a lap.