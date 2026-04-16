Lövöldözésig fajult egy vita egy benzinkútnál Szegeden

garázdaság;Szeged;lövöldözés;benzinkút;gáz-riasztó pisztoly;

2026-04-16 17:27:00 CEST

Egy férfi gáz-riasztó pisztolyt rántott és több lövést is leadott a fegyverrel, miután konfliktusba keveredett egy másik autó sofőrjével. Felfegyverkezve elkövetett garázdaság gyanúja miatt indult büntetőeljárás.

Lövöldözés volt csütörtök dél körül Szegeden az egyik benzinkút környékén – számol be a szeged365.hu.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság a portál megkeresésére azt közölte, hogy a Fonógyári úton alakult ki nézeteltérés két férfi között.

A szóváltás rövid időn belül elfajult, melynek során az egyik fél egy gáz-riasztó pisztolyból több lövést is leadott, majd a fegyverrel bántalmazta a másik férfit, aki ennek következtében megsérült.

Az esettel összefüggésben a Szegedi Rendőrkapitányság felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettének gyanúja miatt büntetőeljárást indított – írja a lap.