Egy pékség kemencéjében aludt el a békési betörő, a felfűtés előtt bukkantak rá

2026-04-16 16:40:00 CEST

Azt sem tudta, hol van.

Büntetőeljárást indítottak egy férfi ellen, aki betört egy békési pékségbe - közölte Facebook-oldalán a vármegyei rendőrség.

Mint írták, szerda hajnalban nagy meglepetés fogadta a munkába érkező dolgozókat, akiket hatalmas rendetlenség fogadott: az asztalok, székek fel voltak borogatva, és sütésre előkészített, illetve kész péksütemények, kenyerek voltak szétdobálva. A megdöbbenés akkor vált teljessé, amikor ellenőrizték felfűtés előtt a kemencéket: az egyik, 50 fokos sütőben egy férfi aludt. Amikor felébresztették, azt sem tudta, hogy hol van.

A pékség dolgozóinak hívására érkező rendőröknek elmondta, hogy éjszaka a barátaival italozott, és nem emlékszik arra, hogyan került oda. Az alkoholszonda nem jelzett, viszont a gyorsteszt a kábítószer-fogyasztásra pozitív eredményt adott.