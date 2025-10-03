Vagánynak érezte magát – mondta később a 46 éves B. Dávid, akit húsz percen belül elfogtak a rendőrök.
Az "incidens" a VII. kerületben, a Rottenbiller utcában közlekedő trolin történt.
A gyalogos férfi és nő hiába ment át a túloldalra, a motoros oda is követte őket.
A balatonalmádi rendőrök perceken belül elfogták az 52 éves férfit.
Szombaton gáz-riasztófegyverrel lőttek egy vita hevében a főváros VII. kerületében. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint szombat délután a VII. kerületi Szász utcában lévő egyik társasház udvarán B. Zsolt budapesti lakos szóváltásba keveredett egy 18 éves férfival és egy 15 éves lánnyal. B. Zsolt a vita hevében a gáz-riasztófegyveréből egy lövést adott le.
Gáz-riasztó fegyverből adott le lövést egy ismeretlen két másik emberre a VIII. kerületi Práter utcában kedd este; mire a rendőrök a helyszínre értek, valamennyien távoztak a helyszínről - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
A rendőrök elfogtak egy férfit és annak barátnőjét, akik egy gáz-riasztó fegyverrel megfenyegették egy cég alkalmazottját, hogy adja át a nő fizetését - írja a police.hu.
Előzetes szóváltás után két lövést adott le vitapartnere felé egy gáz-riasztó fegyverrel szombaton egy kübekházi férfi Deszken – ezt ma közölte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.