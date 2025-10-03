Lövések a VII. kerületben

Szombaton gáz-riasztófegyverrel lőttek egy vita hevében a főváros VII. kerületében. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint szombat délután a VII. kerületi Szász utcában lévő egyik társasház udvarán B. Zsolt budapesti lakos szóváltásba keveredett egy 18 éves férfival és egy 15 éves lánnyal. B. Zsolt a vita hevében a gáz-riasztófegyveréből egy lövést adott le.