Fagyállóban is használt kémiai anyag került a szombathelyi kórház vízvezeték-rendszerébe

2026-04-16 18:48:00 CEST

Egyelőre senkinek nem lett baja, a rendőrség már nyomoz.

A Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Sürgősségi Tömb épületének vízhálózatába a hűtőberendezés külső szolgáltató által végzett karbantartási munkálata során a klímaberendezésekben használt dietilén-glikol került szerdán - közölte egy csütörtöki tájékoztatásában az intézmény.

A fagyállókban is alkalmazott kémiai vegyület jelenlétét negyed ötkor észlelte a személyzet: a víz elszíneződött. A szennyező anyag észlelését követően a szakemberek a hiba elhárítását azonnal megkezdték, a vízvezetéket azonnal lezárták, a betegek ivóvízzel történő ellátásának és mosakodási lehetőségének biztosítására palackozott vízről gondoskodtak.

A hiba elhárításával párhuzamosan megkezdődött a betegek és a személyzet egyenkénti felkeresése. 11 olyan embert találtak, aki a kritikus időintervallumban ivott a vízből. Mindannyiuktól vért vettek egy toxikológiai vizsgálat keretében, az eddigi eredmények mindenkinél negatívak.

A történtekről értesítették a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, amely csütörtökön mintát vett az újratöltött hálózatból: már nem található szennyező anyag. Az akkreditált vizsgálat eredménye vasárnapra várható.

Az ügyben feljelentés is történt, a rendőrség megkezdte a nyomozást. Tájékoztatásukat azzal zárták, hogy a normál betegellátás és a teljes körű vízszolgáltatás helyreállításáról haladéktalanul értesítik mind a betegeket, mind a látogatókat.