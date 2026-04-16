PSZ: Adjuk meg a bizalmat az új kormánynak, reméljük, tanultak az Orbán-kormány hibáiból

2026-04-16 18:15:00 CEST

Sajtóhír szerint a Magyar Péter vezette Tisza Párt Rubovszky Ritát, a Cisztercei Iskolai Főhatóság igazgatóját kérte fel oktatási miniszternek.

A személyéről nem volt egyeztetés, de reméljük, hogy minden másról lesz, így például a további oktatáspolitikai intézkedésekről - nyilatkozta lapunknak Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) országos választmányának elnöke azzal a sajtóhírrel kapcsolatban, mely szerint a Magyar Péter vezette Tisza Párt Rubovszky Ritát, a Cisztercei Iskolai Főhatóság igazgatóját kérte fel oktatási miniszternek.

A Telex értesüléseit cikkünk írásáig sem a párt, sem Rubovszky Rita nem erősítette meg, de nem is cáfolta. Nagy Erzsébet lapunknak azt mondta, a PDSZ-t meglepte a választás.

A Rubovszky Rita által vezetett Ciszterci Iskolai Főhatóság a Zirci Ciszterci Apátság által alapított iskolák fenntartója. Rubovszky tizenkét éven át volt elnöke a Katolikus Tanárok Európai Egyesületének, hat évig tanított a Budapest II. kerületi Móricz Zsigmond Gimnáziumban, illetve tizenkét évig vezette a Boldogasszony Iskolanővérek által fenntartott Patrona Hungariae Gimnáziumot, ahol 2023-ban indoklás nélkül megszüntették a kinevezését és a munkaviszonyát. Nem sokkal korábban a katolikus gimnázium tanárai szolidaritásukat fejezték ki a más iskolákból polgári engedetlenség miatt kirúgott tanárokkal. Rubovszky Rita a mostani oktatási rendszerrel kapcsolatban is megfogalmazott kritikákat, a vasarnap.hu katolikus hírportálnak például azt nyilatkozta, hogy a jelenlegi tananyag átadása nincs összhangban a XXI. századi elvárásokkal.

Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke lapunknak azt mondta, kíváncsian várják az új oktatásirányítás, köztük a miniszter munkájának elindulását. A PSZ elnöke abban bízik, hogy ha valóban Rubovszky Rita lesz az oktatási miniszter,

egyházi háttere nem fogja gátolni az olyan intézkedések megvalósulását, amelyek az állami és az egyházi oktatás szétválasztására, az iskolai szegregáció felszámolására irányulnak.

- Legyünk optimisták, adjuk meg a bizalmat az új kormánynak és oktatásirányításnak. Reméljük, hogy tanultak az Orbán-kormány hibáiból - fogalmazott Totyik Tamás, hozzátéve: a kormány megalakulása után a PSZ felveszi a kapcsolatot az oktatási minisztériummal.

- Rubovszky Ritát nem ismerem személyesen, de az alapján, amit tudni lehet róla, úgy látom, hogy kellő oktatásvezetői tapasztalata van

– fogalmazott Horváth Péter. A Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke úgy nyilatkozott a Népszavának: sok munka vár az új oktatásirányításra, mint a Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálata és átdolgozása, a pedagógusok és diákok terheinek csökkentése. Úgy véli, mihamarabb át kell gondolni a kislétszámú iskolák helyzetét is. A szakmai munkában partner lesz az NPK, ha a kormányzat igényt tart rá.