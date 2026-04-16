Lengyel László: Egy életforma-forradalom zajlott le Magyarországon

2026-04-16 20:47:00 CEST

Az Európa-párti fiatalok húzták magukkal a magyar elitet, Orbán Viktor bukása egy populista-nacionalista hullám kifulladását mutatja – jelentette ki Lengyel László közgazdász-politológus rendezvénysorozatunk, a Népszava Estek csütörtöki rendezvényén.

Minden kormány a rendszerváltásban az első száz napjában bukott bele – jelentette ki Lengyel László rendezvénysorozatunk, a Népszava Est csütörtöki pódiumbeszélgetésében.

A közgazdász-politológus emlékeztetett, a rendszerváltás utáni kormányok rögtön a hivatalba lépésük után elkövettek hibákat: Gondoljunk bele, hogy Antall József megnyeri a választást tavasszal, októberben már jön a taxisblokád. Utána kamikazekormánya lett. Horn Gyula nyolc hónapig húzta az időt, szórakozott Békesi Lászlóval, majdnem államcsődbe vitte az országot, be kellett hívni a Bokros Lajost, Horn Gyula megbukott. Orbán is csak azért úszta meg 1998-ban, mert jobb helyzetet örökölt. 2002-ben Medgyessy Péter első száz napja után teljesítette és túlteljesítette az ígéreteit és már bukott is volt. Gyurcsány Ferenc 2006-os győzelmi után ősszel már égett az MTV-székház. Lényegében Orbán Viktor is megbukott volna 2010 után, ha az igen hatékony ellenzék nem azon dolgozott volna, hogy Bajnai Gordont levegye és a helyére Mesterházy Attilát tegye.

Most ugyanez a probléma: itt állunk, a hatalomba most bejövő politikai ellenzék rendkívüli anyagi előnyöket ígért meg egy olyan helyzetben, amikor már 2600 milliárdot kiosztott Orbán Viktor, ami önmagában komoly inflációgerjesztő hatású hát még ha Magyar Péter teljesíti a többi ígéretét.

Ha viszont rátapos a fékre, ugyanaz a társadalom, amelyik most örömtüzeket gyújt, azt fogja mondani: nem ezt ígérte.

Sokan a nyugati megfigyelők közül úgy vélték: sikerült választáson megbuktatni Orbán Viktort, akkor ez nem is volt diktatúra. Ez nem igaz – szögezte le Lengyel László. Szerinte ez egy szépen fejlett autokrácia volt, ahol Orbán Viktor és társai mindent megtettek, hogy választáson ne lehessen őket legyőzni.

Ez egy bársonyos forradalom – mondta Lengyel László, mivel itt a választók máshogy döntöttek, a rendszert pedig valóban annyiban különbözik Vlagyimir Putyinétól és Recep Tayyip Erdoganétól, hogy nem volt erőszak. Ezzel együtt figyelmeztetett Orbán Viktort a társadalom többsége választotta meg. És 16 év után érett meg az idő, hogy rájöttek, hogy a rendszer becsapta őket, ám Fidesz-törzsszavazók továbbra is ott maradtak.

Egy olyan társadalomban kell demokráciát csinálni, ahol egy igen erős kisebbség egyáltalán nem demokráciát igényli

– emlékeztetett. Lengyel László szerint ebben a bársonyos forradalomban a döntő lépés, hogy egy életforma-forradalom tört ki. Valójában amikor azt kiabálták, hogy Európa, akkor nem az EU-ról vagy a NATO-ról volt szó, hanem arról, hogy a fiatalok ugyanúgy akarnak élni, ahogy Európában a többiek. Most nem akart senki orosz életformát, most először amerikait sem. A támogatás, amelyet Orbán Viktor Donald Trumptól és JD Vance-től kapott, Lengyel Lászlló szerint szerint mindennel szembement, amit itt a húszévesek gondolnak. A fiatalok azt érezték, hogy ha itt marad, akkor egész Európából kizáródok. Most nem az elit csinálta a forradalmat, hanem a társadalom húzta magával az elitet.

Orbán Viktor bukása szerinte azt mutatja, hogy ez nem egy egyszeri győzelem, hanem egy folyamat része. A szélsőjobboldali nacionalizmus, amely a Trump révén amerikai imperializmussal párosul most egyre keményebb liberális ellenállásba ütközik. – Ha így meg lehetett Orbánt buktatni, akkor esélye van Merz kancellárnak, hogy az AfD nem jön fel a nyakára – kockáztatta meg. Lengyel László szerint az sem igaz, hogy a Tisza Párttal a középjobb győzött, a baloldal megsemmisült.. A Tisza-szavazók túlnyomó része liberális és baloldali. – A mozgalom számomra olyan, mint a lengyel Szolidaritás volt 1989-ben. Magyarországon többpártrendszer lesz -szögezte le közgazdász-politológus.