Orbán Viktor világosan jelezte, hogy nem mond le, de teljes megújulást akar

2026-04-16 19:40:00 CEST

A miniszterelnök azt állítja, soha nem tűrt semmilyen korrupciót. A Fidesz szerinte is nagy vereséget szenvedett, egy politikai korszak lezárult, de kiáll a Magyar Péter által lemondásra felszólított Sulyok Tamás mellett.

Nem tudjuk úgy folytatni az eddigi politikánkat, ahogy eddig - jelentette ki a Patrióta YouTube-csatornájának adott csütörtöki interjújában a leköszönő miniszterelnök.

Orbán Viktor nyilatkozatából kiderült, hogy nem mond le. Mint mondta, a vereség mértéke nagy, következményei pedig messze túlmutatnak azon, hogy egy-két pozíción változtatni kelljen. Úgy vélte, olyan helyzet állt elő, amelyben a jobboldali közösség korábbi formájában nem tudja folytatni a létezését, ezért teljes megújulásra van szükség.

Szerinte nem pusztán az a kérdés, ki mond le, mert önmagában ez édeskevés, hiszen sokan fognak innen oda, amonnan ide ülni, távozni és így tovább, miközben egy politikai korszak lezárult. – Ez érzelmileg is érezhető, és a számokból is kiolvasható, ezért a politikát sem lehet ugyanúgy folytatni, ahogyan eddig – jelentette ki, hozzátéve, hogy a jobboldali közösség sem tud tovább úgy élni, ahogy eddig élt, mert sok változásra van szükség, még egyszer mondva: teljes megújulásra, ami igaz a teljes, általa „nemzetinek” nevezett oldalra. Rengeteg új mozgalom fog születni – legalábbis ezt reméli –, és sokan vesznek majd részt ebben a folyamatban. Közölte, hogy ezt a munkát a Fidesznek segítenie kell, a Fidesz vezetőjének, személy szerint neki is, világossá kell tennie, hogy rá számíthatnak. A távozó miniszterelnök azt mondta, az ezzel kapcsolatos alapvető feladatokat már kiadta, és rengeteg ember dolgozik azon, hogy a megújulás megindulhasson.

Orbán Viktor kormányzati hibaként említette, hogy Paks II.-t sokkal gyorsabban meg kellett volna építeni, mert ha ezt sikerül gyorsabban megvalósítani, a magyar gazdaság ma sokkal könnyebb helyzetben lenne, több és olcsóbb energiával. Világossá tette, hogy azt, hogy ez ilyen hosszú ideje húzódik, és nem tudták befejezni, nagy kormányzati kudarcnak tekinti.

Arról is beszélt, hogy vasárnap már első eredmény láttán tudta, hogy baj lesz, mert a befutó eredmények teljesen más pályát mutattak, mint amire a kampányuk építve volt. Kifejtette: a kampányuk arra épült, hogy a részvétel nagyjából azon a százalékon áll meg, ahol korábban, 70 százalék körül alakul, esetleg felmegy 72-73 százalékra, és akkor nagyjából rendben vannak. Az első néhány perc után azonban látta, hogy ez nem így van, a részvételi arány sokkal magasabb lesz, és azt is gyorsan megértette az első eredményekből, hogy a többletet nem a Fidesz kapja. Ez azt jelenti, hogy ezek a voksok protestszavazatok voltak – magyarázta Orbán Viktor azt, ami nyilvánvaló is, az országos részvételi arány 79,56 százalékon állt meg.

Ha az érzelmei felől kérdezik – folytatta a miniszterelnök –, akkor

vasárnap még fájdalmat érzett, hétfőn pedig már ürességet is. Azóta munkaterápiával gyógyítja magát, és igyekszik ezt az ürességet valahogyan kiűzni, megszabadulni tőle. Egy mondatban úgy tudná összefoglalni az éppen zajló beszélgetését, hogy Isten óvja Magyarországot.

Orbán Viktor szerint a nemzeti oldalhoz tartozó emberek azért aggódnak a hazájukért, mert pontosan látják azokat a kihívásokat, amelyekkel Magyarországnak szembe kell néznie, és amelyekről a kampányban végig beszélt hozzájuk is. Háború, energiaválság, infláció, migráció - sorolta -, ezek nagy és ismert bajok. Most viszont nem tudni, hogy azok, akik a kormányrúd mögé állnak, képesek lesznek-e erre, vagyis legalább ugyanúgy, nemhogy jobban, de legalább ugyanúgy meg tudják-e védeni a hazát ezektől a bajoktól, mint ahogyan ők tették.

Hangsúlyozta, hogy jól szavaztak azok, akik a Fideszre szavaztak. Azt javasolta, hogy a sok kisírt szemű és fejét lógató nemzeti érzelmű jobboldali ember gondolja át, mi is a helyzet, amelyben vannak, próbáljon úrrá lenni a fájdalmán, és inkább azt érezze, hogy egy közösséghez tartozik: egy 2 millió 300 ezres közösséghez, amely számára a legfontosabb érzés a hazája szeretete. Hozzátette, ez egy olyan közösség, amely továbbra is szolgálni akarja a hazáját, akkor is, ha éppen nem ő adja a kormányt.

A távozó miniszterelnök szerint büszkének kell lenni mindarra, amit az elmúlt 16 évben nemzeti vívmányokként a rezsicsökkentéstől a családtámogatáson keresztül a fiataloknak adott lakásotthonig, a lakásotthon-hitelig elértek. Jelezte, okuk van arra, hogy büszkék legyenek, és elszántnak is kell lenniük abban, hogy ezeket a vívmányokat, ha rombolni akarnák, meg is fogják védeni.

Orbán Viktor ugyanakkor világossá tette: azzal, hogy azt mondja, ők jól döntöttek, nem állítja, hogy a másik 3 millió 100 ezer ember rosszul döntött. Ilyet nem mondott, és nem is akar mondani

– jegyezte meg. Szerinte az ő döntésük milyen volt, az majd kiderül, mert a következő kormány teljesítménye majd ezt a döntést értelmezi és minősíti. Azt kívánta azoknak, akik abban reménykedtek, hogy a változás után könnyebb lesz az életük és jobb kormányt kapnak, hogy teljesüljön a reményük.

A kampányról szólva Orbán Viktor azt mondta, az asztalon két ajánlat volt, ők azt mondták, hogy emberek, a nagy bajok közelednek Magyarország felé, a járt utat ne hagyjuk a járatlanért, a változtatás veszélyes, folytassuk azt a munkát, amit megkezdtek. A másik üzenet pedig az volt, hogy emberek, változtatás kell, ha lesz változás, jobb lesz az életetek, mert a bajok okozói leginkább a mostani kormánypártok.

Orbán Viktor azt mondta, be kell látni, az ellenfél üzenete erősebb volt, miközben a munkatársainak nem tehet szemrehányást, mert minden feltételt megteremtettek ahhoz, hogy a Fidesz és a nemzeti oldal üzenete minden emberhez eljusson.

Úgy értékelt, a vereséget most még nem lehet négy nap alatt feldolgozni, de mindenkinek a saját portáján kell söprögetnie, ezért most azt keresi, ő miért nem tudta nagyobb meggyőző erővel elmondani és képviselni azt az üzenetet, amelyről továbbra is azt gondolja, hogy biztonságosabb és jobb út lett volna Magyarország számára, mint a másik ajánlat.

Hangsúlyozta: ha ismerte volna a választás végeredményét, nyilvánvalóan másik kampányt csinált volna, de az akkori tudás birtokában az üzenetén nem változtatna, mert az szívből jött, őszinte és komoly volt, és mindenkivel egyenesen beszélt az ország helyzetéről.

Úgy vélte, az elmúlt 16 évből tízegynéhány olyan „korszakos vívmány” nevezhető meg, amely korábban nem volt, ők viszont megcsinálták, és a jövőben is szükség lesz rájuk, a rezsicsökkentéstől a fix 3 százalékos otthonteremtési hitelen át a családtámogatásig, a gyerekek után járó adókedvezményig és az élethosszig tartó adómentességig.

Szerinte a választók inkább a jövőről szavaztak, nem a múltról, többet várnak a Tisza Párttól, mint tőlük, de a vereség okait így is össze kell gyűjteniük, ezért

a következő napokban és a jövő héten az aktivistákkal, önkéntesekkel minden választókerületben átbeszélik, mi történt, miközben a Fidesz teljes megújításának feladatait és menetrendjét már kijelölték.

A leköszönő miniszterelnök azt mondta, nem lett az országnak elege a Fideszből:

– Kétmillió-háromszázezer embernek egyáltalán nem lett elege, hanem azt mondta, hogy fiúk, itt vannak a nemzeti vívmányaitok, az eredmények, és folytassátok a munkát.

Bencsik András kritikájáról, hogy Orbán Viktort az orránál fogva vezették, bűncselekményt követtek el a jobboldali közvélemény-kutatók, a miniszterelnök azt mondta, hogy vele időtlen idők óta dolgozik együtt, bajtársias viszonyban vannak, számít is rá, főleg a nemzeti oldal mozgalmának újjászervezésében, és a véleményére is ad, ugyanakkor úgy vélte, ebben az esetben Bencsik András pontatlan. Kifejtette: azért sem védekezhet azzal, hogy félrevezették, mert a közvélemény-kutatások világa teljesen nyilvános, és minden adat az asztalon volt. Mint mondta, rendelkezésére álltak a baloldali felmérések eredményei, a jobboldali felmérések és a többi kutatás is, a végén már szinte követhetetlen volt, ki kicsoda, annyi mérés készült. Orbán Viktor hangsúlyozta: nem állíthatja, hogy ne lettek volna olyan információi, amelyek alapján jó döntéseket hozhatott volna, mert ez könnyítené számára a felelősségvállalást, de nem felelne meg a valóságnak.

Arra a felvetésre, hogy a NER-beli fényűzés – például Matolcsy Ádám sportautói – hozzájárultak-e a vereséghez – szűkszavúan csak annyit felelt: biztosan.

Ferencz Orsolya kritikájáról szólva azt mondta: az öncsonkolást semmiképpen sem javasolja. Azzal ugyanakkor egyetértett, hogy elemezni kell a helyzetet, és a rossz dolgoktól meg kell szabadulni.

A korrupciós vádakkal kapcsolatban világossá tette: pozíciója mindig is egyértelmű volt.

Soha nem tűrtem meg semmilyen korrupciót

– jelentette ki, hozzáfűzve, minden ezzel ellentétes propagandát cáfol. Hangsúlyozta, hogy minden egyes ügyben, ahol komolyan vehető gyanú merült föl, a hatóságok mindig eljártak, ő pedig a hatóságok eljárását mindig támogatta. Hozzátette: a tőkével rendelkező csoportok, vagyis a gazdagokkal szemben világos elvárásai voltak miniszterelnökként, és ebből soha nem engedett: minden jogszabályt be kell tartani, vagyis nincs korrupció, minden adót be kell fizetni, és akinek vagyona van, annak munkát kell adnia az embereknek.

Orbán Viktor szerint ebből a szempontból a magyar hatóságok munkája jó, mert minden olyan esetben elvégezték a dolgukat, amikor érdemlegesnek tűnő gyanú merült föl. Ugyanakkor megjegyezte, hogy ez nem azonos a luxizással, mert a korrupció és a luxizás két külön dolog: utóbbi életmód kérdése. Úgy értékelt, a luxizás kétségkívül szerepet játszott a választásban, illetve a választási eredményben, és abban Ferencz Orsolyának igaza van, hogy ennek a folytatása öngyilkosság lenne, tehát ez nem fogadható el. Orbán Viktor azt mondta, a kormánynak nincs külön üzenete, mert a parlamentben lesz helye a vitáknak, ő pedig most annak szurkol, hogy az új vezetés teljesítse vállalását, és az emberek valóban jobban éljenek. Jelezte: minden jó kormányzati javaslatot támogatni fognak, minden rosszat ellenzenek, és ahol építés helyett rombolást látnak, ott kiállnak az emberek és az érintett intézmények mellett.

Elfogadhatatlannak nevezte, hogy a köztársasági elnököt, az Alkotmánybíróságot vagy más alkotmányos intézmények vezetőit lemondásra szólítsák fel vagy fenyegetéssel próbálják eltávolítani, mert szerinte az ilyen tisztségeket betöltő, közbizalmi munkát végző személyeket csak jogszerű módon lehet leváltani.

Ugyanígy helytelennek tartja a közigazgatásban dolgozó, nem politikai munkát végző emberek fenyegetését is, mert ezek szerinte aggodalomra okot adó, nem helyes dolgok.

A Fidesz elnöke kifejtette, nem akar rossz szándékot tulajdonítani a még meg sem alakult kormánynak, előbb meg kell várni a döntéseiket, de világossá tette: a 2 millió 300 ezres közösség ereje elegendő ahhoz, hogy megvédjék a nemzeti vívmányokat. Szerinte a kulcs a teljes megújulás, amelynek nyár végére már látszania kell a nemzeti patrióta oldal új formájában.

Közölte, hogy a megújulás nem központi vezénylésű lesz,

a feladatokat már kijelölte: zajlik a kormányzati átadás-átvétel, összehívják az országos választmányt és a kongresszust, valamint teljesen újratervezik a frakciót, mert a mostani összetétel egy győzelemre volt szabva, nem ellenzéki szerepre.

Jelezte: jelentős átalakítást támogat, és a következő napokban az aktivistákkal, szellemi műhelyekkel és a 106 választókerületi közösséggel közösen alakítják ki az új szerkezetet.

Orbán Viktor arról beszélt, hogy mindig is szeretett közösséget szervezni, és a mostani a harmadik ilyen történelmi feladata 1989 és 2002 után; ha a kongresszus felhatalmazza, ezt a megújulási munkát örömmel és boldogan végzi majd. Úgy látja, a hagyományos politikai kategóriák eltűntek, ma már a patrióták, hazafiak és a velük szemben álló globalista, brüsszeli oldal között húzódik a fő választóvonal. Szerinte a megújulás spontán folyamat lesz, amelyet a vereség fájdalma, az önreflexió, az új kormány döntései és a világ kihívásai szabadítanak fel energiává. Orbán Viktor úgy fogalmazott: az előre vezető irány a hazafiaké, mert bár most vereséget szenvedtek, a jövő a nemzeti politikáé. Saját feladatáról azt mondta, számára az is elfogadható, ha a közösség a szertárba küldi, és ott ad munkát, de ha arra kérik, csapatkapitányként a kezdőkörbe is kivezeti a csapatot. Azt mondta, nem ő dönti el, mi lesz a szerepe, ezt a közössége határozza meg, ő pedig bármilyen feladatot vállal, legyen az háttérmunka vagy vezető szerep.

Ő a vereség után nem öregebbnek, hanem valamiért fiatalabbnak érzi magát, mert a fájdalom rengeteg energiát szabadított fel benne, még ha most fáradtsággal, fájdalommal és ürességgel küzd is.