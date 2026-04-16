Kármán András: május után még maradnak az árrésstopok

2026-04-16 19:49:00 CEST

Az idő rövidsége miatt nem lehet május végén kivezetni az kiskereskedelmi árrésstopokat – erről beszélt Kármán András, a Tisza Párt leendő pénzügyminisztere csütörtökön az RTL Híradónak.

A kormány még tavaly vezetett be egyes élelmiszertermékre kiskereskedelmi árrésmaximumot. A termékek körét folyamatosan bővítve, kiterjesztették a drogériai árukra is. Az árréstopok elvileg május végén megszűnnének, de Kármán úgy nyilatkozott:

felkészülten, ütemezett menetrend szerint szeretnék kivezetni – így május 31. után azok még maradnak.

Kármán korábban lapunknak arról beszélt, hogy ezeket az ártorzító kormányzati intézkedéseket úgy akarják majd megszüntetni, hogy azok ne okozzanak áremeléseket. Ehhez pedig feltehetőleg egyeztetni akarnak a kiskereskedelmi cégekkel – ehhez kellhet az új kormánynak plusz idő.