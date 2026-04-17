Hallgassuk a Népszavát! 2016. április 17.

Amíg egész Magyarország a 2026-os választással volt elfoglalva múlt vasárnap (és tulajdonképpen azóta és az előtte lévő hetekben is), a popzene szempontjából jelentős esemény történt: a 2000-es évek végén berobbanó, az elmúlt években azonban súlyos problémái miatt a nyilvánosságból eltűnő Justin Bieber több év kihagyás után ismét patinás fesztiválon volt fő fellépő, a Coachellán adott másfél órás koncertet. A performanszát a közösségi médiában úgy várták, mintha a messiás tért volna vissza, a visszhang pedig disszonáns lett: sokak szerint korunk legnagyobb férfi popsztárja botrányosan kevés energiát vitt a színpadra , de a megújult Justin Bieber már nem a menedzserek és producerek kénye-kedve szerint szeretne előadni, amivel az égegyadta világon semmi baj nincs.