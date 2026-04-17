Levélben gratulált a Tisza Pártnak a katolikus és az evangélikus egyház

2026-04-17 11:03:00 CEST

Konstruktív együttműködésre törekednek és örömmel értesültek arról, hogy az oktatási miniszteri tisztség várományosa Rubovszky Rita.

„A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia konstruktív és partneri együttműködésre törekszik a mindenkori magyar kormányzattal, így természetesen a leendő TISZA-kormánnyal is. Ezt hétfőn, gratuláló levelében írásban is jelezte az MKPK elnöke a választásokon győztes párt vezetőjének, Magyar Péternek” - közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Telex megkeresésére.

Hasonlóképp nyilatkozott a Magyarországi Evangélikus Egyház is: azt írták, püspökei levélben üdvözlik Magyar Pétert. Hozzátették, a leendő kormány csak formálódik, viszont a korábban református lelkész Tarr Zoltánnal is jó kapcsolatot ápoltak,

„és örömmel értesültünk a hírekből arról, hogy az oktatási miniszteri tisztség várományosa Rubovszky Rita, akivel szintén jó szakmai kapcsolatot ápolunk”.

Közölték azt is: „a Magyarországi Evangélikus Egyház Magyarország mindenkori Kormányával kiszámítható és korrekt kapcsolatra törekszik, hitéleti, oktatási és diakóniai szolgálatát a közjó érdekében végzi. Ez a jövőben is így lesz, örömmel és várakozással tekintünk az új kormánnyal folytatandó konzultációk, együttműködés elé.”

Mint ismert, a magyarrországi katolikus egyház egyes vezetői aktívan kampányoltak a Fidesz mellett, emiatt a hívek részéről is kritikák érték őket. Bár a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményben jelezte, azt tanácsolja papjainak, hogy ne politizáljanak, ezt nem mindenki tartotta be, az MKPK volt elnöke, Veres András például az Orbán Viktor alapította Digitális Polgári Kör eseményeire járt, jelen volt ezen a DPK-alapító Kiss-Rigó László szegedi püspök is, Spányi Antal székesfehérvári püspök pedig alá is írt a Fidesznek.