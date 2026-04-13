XIV. Leó: Nem félek a Trump-adminisztrációtól

2026-04-13 14:14:00 CEST

A katolikus egyházfő határozott választ küldött Donald Trumpnak: továbbra is fel fog szólalni az iráni háború ellen.

Nem fél a Trump-adminisztrációtól és továbbra is fel fogja emelni a szavát a háború ellen - jelentette ki az MTI szerint XIV. Leó pápa az őt kísérő újságíróknak az afrikai körútja első állomására, Algériába tartó repülőgépen hétfőn.

XIV. Leó pápát a nemzetközi sajtó képviselői Donald Trump kijelentéseiről kérdezték, az amerikai elnök erős kritikát fogalmazott meg: szerinte „nem végzi túl jól a munkáját” és „nagyon liberális ember”. A Vatican News beszámolója szerint Leó pápa úgy válaszolt, „nem politikusként tekintek a szerepemre, nem vagyok politikus, nem akarok vitába szállni vele.”

Majd úgy folytatta: „Nem hiszem, hogy az evangélium üzenetével vissza kell élni, ahogyan egyesek teszik. Én továbbra is erősen hallatom szavam a háború ellen, a békét igyekezve előmozdítani, a párbeszédet és az államok közötti multilaterális kapcsolatokat, megoldást keresve a problémákra. Túl sok ember szenved ma, túl sok ártatlant öltek meg, és úgy gondolom, valakinek ki kell állnia, és azt mondani, hogy létezik egy jobb út” - fejtette ki az egyházfő, majd ennél is határozottabb hangnemre váltott:

„Nem félek a Trump kormányzattól. Továbbra is hangosan beszélek majd az evangélium üzenetéről, amiért az egyház dolgozik. (...) Nem vagyunk politikusok, nem ugyanabból a szemszögből látjuk a külpolitikát. De hiszünk az evangélium üzenetében, a béke építőiként”

- jelentette ki a katolikus egyház vezetője.

Az egyházfő rámutatott, hogy kijelentései nem támadásként szólnak bárkivel szemben. Ismét arra szólított fel mindenkit, hogy keressenek lehetőséget a béke és a megbékélés hídjainak építésére, és találjanak utat a háború elkerülésére minden alkalommal, ha lehetséges.

Donald Trump amerikai elnök - európai idő szerinti vasárnap este - közösségi oldalán a bűnözéssel szemben gyengének, a külpolitika terén rossznak titulálta XIV. Leót. Azt is állította, hogy nélküle meg se választották volna pápának.

„Nem akarok olyan pápát, aki szörnyűnek találja, hogy Amerika megtámadta Venezuelát, egy olyan országot, amely hatalmas mennyiségű kábítószert küldött az Egyesült Államokba, és ami még ennél is rosszabb, börtöneit kiürítve a mi országunkat árasztotta el gyilkosokkal, drogkereskedőkkel és erőszakos bűnözőkkel. Nem akarok egy olyan pápát, aki bírálja az amerikai elnököt azért, mert pontosan azt teszem, amiért megválasztottak elsöprő győzelemmel” - jelentette ki Donald Trump.

Donald Trump úgy vélte, XIV. Leónak hálásnak kell lennie, mivel szerinte mindenki tudja, hogy megválasztása megdöbbentő meglepetésnek számított, nem szerepelt a pápaságra esélyesek között, és úgy látta, „kizárólag azért választották meg, mert amerikai.”

„Úgy ítélték meg, hogy ez a legjobb módja a Donald J. Trump elnökkel való kapcsolattartás kezelésének. Ha én nem lennék a Fehér Házban, Leó nem lensne a Vatikánban”

- dicsőítette magát az amerikai elnök, hozzátéve, a pápa szerinte túl gyenge állásfoglalást képvisel a bűnözéssel és az atomfegyverekkel kapcsolatban, ami egyáltalán nem tetszik neki. Majd kioktatta a katolikus egyházfőt, mondván, hogy "mérsékelje magát, a józan észt kövesse, hagyjon fel a radikális baloldalnak való kedvezéssel, koncentráljon arra, hogy nagy pápa legyen, ne pedig politikus”.

Valójában persze aligha volt köze az amerikai elnöknek ahhoz, hogy Robert Francis Prevost bíborost tavaly a vatikáni konklávé pápává választotta, XIV. Leó ugyanis már bíborosként sem rejtette véka alá, hogy számos kérdésben más álláspontot képvisel, mint az amerikai trumpisták.

A Szentatya húsvét utáni kedden arra kérte a jóakaratú embereket, hogy különösen a gyermekekre, azok hangjára figyeljenek, akik látták társaikat bombáktól meghalni Gázában, Iránban, Ukrajnában és a világ számos más részén. – Nem, Isten nem lehet azokkal, akik civileket mészárolnak le. Isten azokkal van, akik szenvednek, azokkal, akik a romok alatt halnak meg – szögezte le vitathatatlanul XIV. Leó pápa.