Itt a vége, Nagy Márton is visszavonul a politikától

2026-04-17 10:13:00 CEST

Már a Facebook-oldalát is törölték.

Péntek reggel eltűnt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook-oldala - vette észre az Index. A lap kérdésére a tárca megerősítette, hogy az oldalt törölték, Nagy Márton pedig közölte, hogy visszavonul a politikától.

Mint ismert, a vasárnapi parlamenti választást kétharmaddal nyerte meg a Tisza Párt, az országot 16 éve Fidesz súlyos vereséget szenvedett. Nagy Márton nemzetgazdasági tárcavezetői jellemzően rendre téves gazdasági jóslatokkal vétette észre magát ennek ellenére a parlamenti választás után is fenntartotta, hogy nem voltak elrugaszkodott előrejelzései.

A választási vereség okait boncolgató fideszesek közül eddig Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos, Budapest 2. számú egyéni választókerületének vesztes fideszes képviselőjelöltj fogalmazta meg a legnyíltabb kritikát, aki Nagy Mártonról a többi között azt mondta, hogy nulla, amit letett asztalra.

Az Orbán-kormánynak korábban egy másik minisztere is jelezte már, hogy visszavonul, a közigazgatásért és területfejlesztésért felelős Navracsics Tibor éppen a Népszava kérdésére erősítette meg, hogy korábbi ígéretéhez híven kiszáll a politikából.