Masszív leépítések kezdődtek a március 15-i hamis zászlós akcióhoz is köthető fideszes trollfarmnál

2026-04-17 12:33:00 CEST

Aligha tudják a továbbiakban kigazdálkodni az eddigi magas fizetéseket a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökségnél.

„Délután 1-kor állománygyűlést hívtak össze, amelyen körülbelül 60 koordinátort elküldtek. A többieket 3 órától egyenként hívják be, és azt kérik tőlük, hogy ha közös megegyezéssel mondanak fel, jövő héten kifizetik őket. A stábból csak a legszűkebb mag, nagyjából a dolgozók 10 százaléka marad. A cég költözik, de egyelőre nem tudni, hová” - erről számolt be csütörtök délután egy neve elhallgatását kérő forrás a 444-nek.

A forrás, aki a lap szerint a Fidesz választási kampányát proxycégként menedzselő Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség (DDÜ) működését, arról tájékoztatott, hogy a választási vereséget követően a DDÜ finanszírozása megcsappant, így a vállalat a korábbi létszámmal nem folytatja tovább a működését. A leépítés közel 110 embert érint, úgy, hogy a legutóbbi, februári cégnyilvántartás szerint az ügynökség 120 alkalmazottat foglalkoztatott.

Az ügynökségnél egyébként elég jó fizetést osztogattak: a 444 szerint

a legalacsonyabb bérek bruttó 500 ezer forintnál kezdőtek, a magasabb fizetéssel rendelkezők pedig bruttó 2,5 millió forintot is hazavittek havonta.

A béreken felül a DDÜ még irodabérletet fizetett, ami a lap szerint alsó hangon további 3 millió forint volt havonta.

A céget tavaly júliusban, a Tusványosi Szabadegyetem előtt jegyezték be, egy Tiborcz Istvánhoz közeli alapkezelő tulajdonában lévő 13. kerületi irodaházból működik. Első ügyvezetője Partos Bence volt, a DDÜ jelenlegi vezetője pedig Nagy Károly, aki korábban a Momentumban politizált és a Jobbik környékén is megfordult.

A DDÜ-höz egyebek között olyan tevékenységek köthetők, mint a március 15-i, szó szerinti hamis zászlós akció a Tisza Párt március 15-i Nemzeti Menetén, valamint a kormánypárti szervezett kommentelésben is aktívak voltak.