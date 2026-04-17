Magyar Péter megérkezett az Országházba, a Tisza Párt a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk politikusaival egyeztet

2026-04-17 11:28:00 CEST

Megkezdődött az egyeztetés a bizottsági és az alelnöki helyekről, valamint az alakuló ülés előkészítéséről. Ezzel párhuzamosan zajlik a Tisza-kormány összeállítása, a párt vezető szakértői közül sokból miniszter lesz. A leendő miniszterelnök jelezte, hogy az oktatási és kulturális miniszteri pozícióira több jelölt is van, még nem született végleges döntés.

Magyar Péter pénteken a Tisza politikusaival megérkezett a Parlamentbe, ahol előkészítő tárgyalásokat folytat majd a következő Országgyűlés alakuló üléséről a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk képviselőivel. Bizottsági helyekről, parlamenti alelnöki helyekről és az alakuló ülés megszervezéséről egyeztetnek, majd sajtótájékoztatót tartanak, erről a leendő miniszterelnök a zárt ülés előtt élő adásban beszélt.

Magyar Péter azt ígérte, hogy kompromisszumra törekednek. Hozzátette, az alakuló ülés Sulyok Tamás köztársasági elnökkel folytatott korábbi egyeztetése alapján május 6-7-én lehet. Másképpen szeretnének működni, mint az előző kormánytöbbség. Emlékeztetett, hogy 2022-ben nem tudtak megállapodni az ellenzéki pártok és a kormánypártok a tisztségek kiosztásáról, ezért Kövér László házelnök saját maga hozott döntést arról, kinek hány bizottsági és alelnöki pozíció jár. „Mi ezt másképpen szeretnénk, szeretnénk meghallgatni a Mi Hazánk képviselőit, a KDNP képviselőit és az egykor fiatal, egykor demokraták szövetségének a képviselőit” – mondta Magyar.

Kitért arra is, hogy a mai napon kezdték el számolni a külképviseletekről beérkező és az átjelentkezéssel leadott szavazatokat, a végleges mandátumszám is ezután dől el. „Ez 350-400 ezer szavazat. Mi azt várjuk, hogy a jelenlegi képviselőhelyünknél még több lesz, akár 3-4 helyen is megfordulhat a mandátum sorsa, így akár 140-nél is több képviselője lehet majd a Tisza frakciójának” – fogalmazott.

Mint elmondta, emellett zajlik a Tisza-kormány tagjainak összeállítása. „Jó pár név ismert már a Tisza vezető szakértői közül, gondolom nem okozunk meglepetést azzal, hogy sokukból miniszter lesz a Tisza-kormányban” – tette hozzá. Azzal kapcsolatban, hogy csütörtökön a Telex Rubovszky Ritát, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatóját nevezte meg a Tisza-kormány lehetséges oktatási minisztereként, Magyar Péter úgy fogalmazott, „látom, hogy megy a polémia és az adok-kapok már az interneten”. Azt ígérte, eddig is igyekeztek és ezután is transzparensen fognak kommunikálni, de jelezte, „bármilyen valódi információt” tőlük fognak kapni.

„Bárkiről is legyen szó, szeretnék mindenkit megkérni a verbális lincselés leállítására, főleg, hogyha tisztességes emberekről van szó, olyanokról, akikről még szinte senki nem tud semmit”

– hangsúlyozta.

Azt is jelezte, hogy az oktatási és kulturális miniszteri pozícióira több jelölt is van, és még nem született végleges döntés. Hozzátette, a jövő héten több miniszteri pozícióval kapcsolatban bejelentést fog tenni. A felhatalmazás és a felelősség az övék és személy szerint az övé is – mondta, hozzátéve, bizalmat türelmet és békességet kér, amikor túl lesznek az egyeztetésen, jelentkezni fognak.

Megjegyezte, hogy egykori barátja, Gulyás Gergely is jelen lesz az egyeztetésen. A leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter utoljára tegnap nevezte őt bolondnak, ezzel kapcsolatban Magyar Péter azt közölte, megkérdezi tőle, milyen érzés, amikor egy bolond legyőz egy 16 éve hatalmon lévő állampártot.