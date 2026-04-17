Magyar Péter az Országházban, 2026. április 17-én.

Magyar Péter megérkezett az Országházba, a Tisza Párt a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk politikusaival egyeztet

Megkezdődött az egyeztetés a bizottsági és az alelnöki helyekről, valamint az alakuló ülés előkészítéséről. Ezzel párhuzamosan zajlik a Tisza-kormány összeállítása, a párt vezető szakértői közül sokból miniszter lesz. A leendő miniszterelnök jelezte, hogy az oktatási és kulturális miniszteri pozícióira több jelölt is van, még nem született végleges döntés.

Magyar Péter pénteken a Tisza politikusaival megérkezett a Parlamentbe, ahol előkészítő tárgyalásokat folytat majd a következő Országgyűlés alakuló üléséről a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk képviselőivel. Bizottsági helyekről, parlamenti alelnöki helyekről és az alakuló ülés megszervezéséről egyeztetnek, majd sajtótájékoztatót tartanak, erről a leendő miniszterelnök a zárt ülés előtt élő adásban beszélt.

Magyar Péter azt ígérte, hogy kompromisszumra törekednek. Hozzátette, az alakuló ülés Sulyok Tamás köztársasági elnökkel folytatott korábbi egyeztetése alapján május 6-7-én lehet. Másképpen szeretnének működni, mint az előző kormánytöbbség. Emlékeztetett, hogy 2022-ben nem tudtak megállapodni az ellenzéki pártok és a kormánypártok a tisztségek kiosztásáról, ezért Kövér László házelnök saját maga hozott döntést arról, kinek hány bizottsági és alelnöki pozíció jár. „Mi ezt másképpen szeretnénk, szeretnénk meghallgatni a Mi Hazánk képviselőit, a KDNP képviselőit és az egykor fiatal, egykor demokraták szövetségének a képviselőit” – mondta Magyar.

Kitért arra is, hogy a mai napon kezdték el számolni a külképviseletekről beérkező és az átjelentkezéssel leadott szavazatokat, a végleges mandátumszám is ezután dől el. „Ez 350-400 ezer szavazat. Mi azt várjuk, hogy a jelenlegi képviselőhelyünknél még több lesz, akár 3-4 helyen is megfordulhat a mandátum sorsa, így akár 140-nél is több képviselője lehet majd a Tisza frakciójának” – fogalmazott.

Mint elmondta, emellett zajlik a Tisza-kormány tagjainak összeállítása. „Jó pár név ismert már a Tisza vezető szakértői közül, gondolom nem okozunk meglepetést azzal, hogy sokukból miniszter lesz a Tisza-kormányban” – tette hozzá. Azzal kapcsolatban, hogy csütörtökön a Telex Rubovszky Ritát, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatóját nevezte meg a Tisza-kormány lehetséges oktatási minisztereként, Magyar Péter úgy fogalmazott, „látom, hogy megy a polémia és az adok-kapok már az interneten”. Azt ígérte, eddig is igyekeztek és ezután is transzparensen fognak kommunikálni, de jelezte, „bármilyen valódi információt” tőlük fognak kapni.

„Bárkiről is legyen szó, szeretnék mindenkit megkérni a verbális lincselés leállítására, főleg, hogyha tisztességes emberekről van szó, olyanokról, akikről még szinte senki nem tud semmit”

– hangsúlyozta.

Azt is jelezte, hogy az oktatási és kulturális miniszteri pozícióira több jelölt is van, és még nem született végleges döntés. Hozzátette, a jövő héten több miniszteri pozícióval kapcsolatban bejelentést fog tenni. A felhatalmazás és a felelősség az övék és személy szerint az övé is – mondta, hozzátéve, bizalmat türelmet és békességet kér, amikor túl lesznek az egyeztetésen, jelentkezni fognak.

Megjegyezte, hogy egykori barátja, Gulyás Gergely is jelen lesz az egyeztetésen. A leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter utoljára tegnap nevezte őt bolondnak, ezzel kapcsolatban Magyar Péter azt közölte, megkérdezi tőle, milyen érzés, amikor egy bolond legyőz egy 16 éve hatalmon lévő állampártot. 

Konstruktív együttműködésre törekednek és örömmel értesültek arról, hogy az oktatási miniszteri tisztség várományosa Rubovszky Rita.