Trombitás Kristóf volt a leggyorsabb a Fidesz szó szerint hamis zászlós akciójában

2026-03-18 15:57:00 CET

Hadrendbe állt a Fidesz kommunikációs gépezete, nem nagyon zavartatták magukat azon sem, hogy lebuktak.

Mint ismert, a Fidesz végrehajtott egy szó szerint hamis zászlós műveletet a Tisza Párt március 15-i Nemzeti Menetén, amikor is Fidelitashoz köthető személyek kifeszítettek egy hatalmas ukrán zászlót, majd a Fidesz-közeli média villámgyors egymásutánban le is közölte, hogy ukrán zászlóval menetelnek a tiszások.

A szervezett provokáció délután fél 4 előtt zajlott, s alig fél óra kellett ahhoz, hogy az ukrán zászlós Tisza-menetről szóló állítások megjelenjenek a kormánypárt különböző propagandafelületein. A 444 összeszedte, hogy a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség emberei által irányított akciót követően milyen sorrendben aktivizálódott a fideszes propagandagépezet: eszerint a leggyorsabb megafonos Trombitás Kristóf volt, aki az akció után bő fél órával, 15:56 perckor meg is osztotta a fotót, a Facebookon és az X-en egyszerre, a következő felütéssel: „Nahát, micsoda meglepő húzás a Tisza rendezvényén”.

A képet egy órán belül 15 másik megafonos is megosztotta. A Fidesz által kézivezérelt sajtótermékek közül a Mandiner volt az első, 16:20 perckor jelent meg ott az első anyag, majd utána perceken belül lehozta 11 megyei lap. A fideszes politikusok valamivel később csatlakoztak, de így is 25-en osztották meg még aznap.

A Google és a Facebook keresési találatai alapján a 444 időrendbe téve, másnap délután negyed ötig bezárólag összeszedte, hogy a Fidesz kommunikációs gépezetének mely szegmensei pontosan hány óra hány perckor közöltek lejáratóanyagokat a témában. A lista meglehetősen hosszú, úgyhogy lapszemlénkben megelégszünk az első óra eseményeivel:

15:56 Trombitás Kristóf (Megafon)

16:01 Szakács István (Megafon)

16:02 Korondy Tamás (Megafon)

16:05 Lajkó Fanni (Megafon)

16:06 Abkarovits Joca (Megafon)

16:07 Jobbulást (Megafon)

16:08 Róbert Ürmös

16:13 Szarvas Szilveszter (Megafon)

16:15 Bohár Dániel (Megafon)

16:16 Apáti Bence (Megafon)

16:20 Mandiner

16:21 Vadhajtások

16:21 Sonline

16:21 Teol.hu

16:21 Bama.hu

16:22 Hajdú Online

16:22 Beol

16:22 Kisalföld

16:23 Kemma

16:23 Délmagyar

16:24 Feol.hu

16:24 Mérleg mérleggel (Megafon)

16:24 Szoljon

16:27 Vaol

16:29 Szűcs Gábor (Megafon)

16:29 Kötter Tamás (Megafon)

16:30 Ahogy a Gazda látja

16:33 Gerhardt Máté (Megafon)

16:45 Patrióta

16:47 A mi Szolnokunk

16:51 Tények

16:53 Deák Dániel (Megafon)

16:53 Herczeg Zsolt, fideszes országgyűlési képviselő

16:55 Németh Árpád (Megafon)

Őket valamivel később a Magyar Nemzet követte, majd a közpénzmilliárdokból működő Alapjogokért Központ igazgatója, Szánthó Miklós, Nógrádi György rajongói oldala és a korrupcióval vádolt Boldog István. Utánuk kapcsolódtak be aktívan a dezinformációs műveletbe a politikusok: Nagy István, Kubatov Gábor, Szentkirályi Alexandra, majd Takács Péter, Pócs János, Menczer Tamás, Gál Kinga, Bóka János, Kocsis Máté, Szijjártó Péter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf, és így tovább. A sort aznap este Lázár János zárta 22 óra 10 perckor.

A dezinformációs művelet másnap is teljes lendülettel folytatódott, annak ellenére, hogy addigra már kiderült, hogy az ukrán zászló nem spontán jelent meg a Tisza Párt rendezvényén, hanem egy szervezett fideszes akció része volt. A kormánypárti sajtó ezt a „marginális” részletet értelemszerűen igyekezett szinte teljesen figyelmen kívül hagyni, amikor meg már nem igazán lehetett, megindult a kommunikációs gépezetben a tagadás, a bezzegelés, illetve a Tisza Párt „mosdatásáról” szóló vádak.