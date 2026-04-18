Politikai kabaré

2026-04-18 06:00:00 CEST

„Komoly gyanú merül fel” azzal kapcsolatban, hogy a magyar költségvetésből beruházás címen Romániába küldött magyar közpénzek egy része politikai befolyási hálózatokat és Orbán Viktor-párti propagandát finanszírozott, írta Magyar Péternek címzett levelében Ilie Bolojan román miniszterelnök tiszteletbeli tanácsadója. Vlad Gheorghe ezért arra kérte Magyar Pétert, hogy a beígért korrupcióellenes vizsgálatokat leendő kormánya terjessze ki a Romániába átirányított összegekre is.

Próbálom értelmezni a kérést, de egyelőre nem tudom eldönteni, sírjak vagy nevessek rajta. A román színház méltán világhíres Liviu Ciulei, Andrei Serban és más világsztár rendezők révén, de ezzel a levéllel Vlad Gheorghe sem mindennapi teljesítményt nyújtott a politikai színházi arénában.

Kinek a kérését fogalmazta meg? Ilie Bolojannak mindenesetre egyetlen szava sem volt eddig főtanácsadója levele kapcsán, így nagyon úgy tűnik, a bukaresti kormány kérte fel a keringőre Magyarország megválasztott miniszterelnökét. Csakhogy… A román hatóságoknak eddig is volt, most is van lehetősége, sőt, kimondottan kötelessége a közpénzek felhasználásának átláthatóságát, tisztaságát vizsgálni, garantálni, bármely országból származzanak is. A román államnak természetesen minden egyes pénzügyi tranzakcióra van rálátása, ha akarja, ezért nehezen értelmezhető a „vannak arra utaló jelek”, hogy Orbán-párti politikai propaganda finanszírozására használtak magyar közpénzt Románia területén is. A helyi propaganda média fényében a „gyanú” egyenesen vicc kategória. De:: egy ilyen gyanú esetén nem kellett volna automatikusan lépniük a román hatóságoknak?

Dehogynem. Látták, tudták, szemet hunytak, mert a politikai válságspirálban szükségük volt az RMDSZ-re. És most is szükségük van rá. T

Talán majd valami látszatkivizsgálás lebonyolításával is megbízzák, mintegy megkoronázva Bukarest éveken át tartó néma cinkosságát.